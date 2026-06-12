W skrócie Wiaczesław Marchajew stwierdził, że kraj znajduje się w sytuacji zagrożenia "wybuchem społecznym" z powodu kryzysu na rynku nieruchomości i wysokich opłat komunalnych.

Deputowany wskazał na rosnące rozwarstwienie majątkowe oraz oskarżył władze o niewdrażanie ogłaszanych programów rozwoju i brak realizacji obietnic.

Marchajew apelował do rządzących o powstrzymanie podwyżek cen mediów oraz pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa.

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Wypowiedź Wiaczesława Marchajewa, który ocenił, że Rosja "stoi na krawędzi wybuchu społecznego", padły m.in. w obliczu kryzysu na rynku nieruchomości oraz usług komunalnych, które - jak opisał - stały się "narzędziem do wyciągania pieniędzy od ludności".

"W ciągu ostatnich 25 lat stawki za usługi komunalne wzrosły o 366 proc. Urzędnicy uzasadniają to fałszywymi argumentami, tuszując swoją bezczynność. Senior z emeryturą w wysokości 22 000 rubli jest zmuszony płacić 12 000 rubli za media" - wymieniał deputowany do Dumy Państwowej.

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Polityk Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej dodał ponadto, że za czasów rządów Władimira Putina "rozpada się" infrastruktura odziedziczona po ZSRR, a "fundusze wydawane są nie na remonty sieci, ale na jachty, pałace i aktywa zagraniczne".

Marchajew stwierdził, że na przestrzeni ostatnich lat rosyjskie władze opracowały "liczne programy i strategie rozwoju we wszystkich sektorach gospodarki", jednak "praktycznie żaden z nich nie został wdrożony". "Zarządzenia o ograniczeniu podwyżek opłat za media nie są realizowane - według różnych szacunków nawet 99 proc. dekretów pozostaje jedynie pustymi słowami" - wymieniał.

Mimo pogarszającego się standardu życia obywateli urzędnicy państwowi i osoby z najbliższego otoczenia elit nie mają powodów do narzekania. Marchajew podkreślił, że ich "kieszenie nie pustoszeją", a "w 2026 roku liczba rosyjskich miliarderów osiągnęła rekordowy poziom - 155 osób, których łączny majątek wynosi prawie 700 miliardów dolarów, półtora razy więcej niż budżet federalny".

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Deputowany w swoim wpisie nawiązał ponadto do czerwcowego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, które odbyło się w tle trwających ukraińskich ataków na to miasto. Jak przypomniał, w dniu otwarcia tego wydarzenia w ogniu stanął m.in. tamtejszy terminal naftowy.

Deputowany do Dumy Państwowej przypomniał także o majowej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji, w trakcie którego pomiędzy Ukrainą a Rosją obowiązywało tymczasowe zawieszenie broni. "Wydaje się, że głównym celem takich wydarzeń jest demonstracja fałszywego poczucia dobrobytu, przesłaniająca wszelkie rzeczywiste osiągnięcia wykraczające poza osobiste wzbogacenie elit" - napisał o postawie rosyjskich władz Marchajew.

Określając rosyjską agresję na Ukrainę mianem "specjalnej operacji wojskowej", deputowany podkreślił, że ataki na rosyjskie miasta trwają, a ich zasięg się rozszerza. "Jeśli ta sytuacja się utrzyma, niepokoje społeczne i chaos staną się bardziej prawdopodobne. Zachód nieuchronnie wykorzysta to do zniszczenia resztek rosyjskiej państwowości" - przestrzegł.

"Co zrobiłby zewnętrzny wróg w przypadku zajęcia Rosji? Przywłaszczyłby sobie zasoby, splądrował przemysł, podniósłby ceny, zbudowałby sobie rezydencje. Ale do inwazji nie doszło - władza poradziła sobie z tym sama, skuteczniej niż jakikolwiek agresor. Przez 35 lat nie przeprowadzono ani jednej udanej reformy, za to oligarchowie nadal się mnożą i bogacą, a to już piąty rok specjalnej operacji wojskowej" - ocenił Marchajew.

Podsumowując swój wpis. deputowany do Dumy Państwowej wezwał rządzących "do opamiętania się". "Domagamy się zaprzestania nieuzasadnionych podwyżek cen mediów i powrotu do sprawiedliwego systemu cenowego. Musimy dopilnować, aby urzędnicy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa i bezpośrednich poleceń prezydenta" - opisywał swoje postulaty, dodając, że "czas złudzeń minął".

Źródło: Telegram





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