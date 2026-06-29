W skrócie Rosja pracuje nad dużym bezzałogowym śmigłowcem B-700, który ma transportować ładunki o masie do 700 kilogramów z prędkością 200 km/h na dystansie prawie 500 kilometrów.

Eksperci wskazują, że ze względu na duże rozmiary i niską prędkość B-700 może być łatwym celem na polu bitwy oraz podatny na ataki nawet na tyłach.

W Irkucku odbył się pierwszy lot bojowej wersji samolotu szkoleniowego Jak-130M, który według analityków może być wykorzystywany do przechwytywania ukraińskich dronów.

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Rosja opracowuje ogromny dron-helikopter - informuje serwis Defence Express. Z jego informacji wynika, że rosyjska firma Aeromax zakończyła wstępny etap projektowania dużego bezzałogowego śmigłowca B-700.

Rosyjski dron-helikopter B-700. Będzie mógł unieść 700 kilogramów ładunku

Według rosyjskich inżynierów, celem nowego sprzętu będzie transport nawet 700 kilogramów ładunku. Prędkość przelotowa wyniesie 200 km/h, a zasięg lotu - do 480 kilometrów.

Defence Express przewiduje, że kolejnym krokiem prac będzie przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz wykonanie prototypu. Testy fabryczne i certyfikacyjne zaplanowano na lata 2027-2028.

Statek powietrzny zostanie wyposażony w "techniczny system wizyjny", dzięki któremu będzie mógł wytyczać optymalną trasę z uwzględnieniem przeszkód na drodze.

Model bezzałogowego drona firmy Aeromax SH-450 Aeromax/YouTube materiał zewnętrzny

Rosja tworzy potężnego drona. Jego rozmiar może być największą wadą

W publikacji czytamy, że Rosjanie określają B-700 jako statek cywilny przeznaczony do transportu ładunków do odległych obszarów o słabo rozwiniętej infrastrukturze transportowej. Na razie nie mówi się o ewentualnym wojskowym zastosowaniu tego projektu.

Jednocześnie Defense Express podkreśla, że mimo iż zdolność maszyny do transportu znacznej ilości ładunku może zainteresować rosyjską armię, na polu bitwy B-700 - ze względu na swoją niewielką prędkość i pokaźne rozmiary - stanie się łatwym celem dla systemów obrony powietrznej.

Analitycy serwisu zauważają, że bezzałogowy śmigłowiec może okazać się przydatny w logistyce na tyłach - jednak nawet tam pozostaje podatny na ataki, zwłaszcza ze strony dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu.

Agencja Unian zwraca uwagę, że w ostatnim czasie w zakładach lotniczych w Irkucku na Syberii odbył się pierwszy lot prototypowego samolotu Jak-130M - bojowej wersji samolotu szkoleniowego Jak-130, którą sami Rosjanie nazywają "lekkim myśliwcem".

Lot trwał około 50 minut na wysokości do 2000 metrów i przy prędkości do 600 km/h. Analitycy zwracają uwagę, że samoloty tej klasy mogą stać się dla Rosji narzędziem do przechwytywania ukraińskich dronów, których nie da się zestrzelić "konwencjonalnymi" metodami.





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