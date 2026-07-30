Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosyjski atak rakietowy na Lwów. Są ranni, ludzie pod gruzami

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Rosja przeprowadziła nocą z środy na czwartek zmasowany atak na ukraińskie miasta. W wyniku ostrzału Lwowa, Kijowa, Krzywego Rogu oraz obwodu połtawskiego zginęło co najmniej kilka osób, w tym dwoje dzieci, a kilkadziesiąt zostało rannych. Najtragiczniejszy bilans odnotowano na przedmieściach Krzywego Rogu, gdzie rosyjski pocisk balistyczny Iskander-M trafił w prywatny dom. Z kolei we Lwowie ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska uszkodzonych budynków, pod którymi mogą znajdować się kolejne osoby.

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Zmasowany atak na budynki w UkrainieAndrij Sadowymateriał zewnętrzny

Do ataku doszło około godz. 4.45 czasu lokalnego (3.45 w Polsce). Jak poinformował w serwisie Telegram mer Lwowa Andrij Sadowy, największe zniszczenia odnotowano w dwóch budynkach mieszkalnych przy ulicach Patona i Wyhowskiego.

- Do tej pory wiadomo o 26 poszkodowanych. Ratownicy nadal wydobywają ludzi spod gruzów - przekazał początkowo mer miasta.

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki poinformował, 15 poszkodowanych trafiło do szpitali. Wśród rannych są dzieci.

Sadowy opublikował również nagranie z podwórka jednego ze zniszczonych budynków przy ulicy Patona. Jak podkreślił, pod gruzami wciąż znajdują się ludzie, a akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie.

"Ludzie są uwięzieni pod gruzami domu przy ulicy Patona. Trwa akcja ratunkowa. Mieszkańcy pomagają ratownikom w usuwaniu gruzów" - napisał mer Lwowa.

Lwów. Ratownicy wydobyli siedem osób spod zawalonych budynków

Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy poinformowała, że ratownikom udało się uratować siedem osób.

Według służby w różnych częściach miasta odnotowano kilka trafień. Uszkodzone zostały dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej. W miejscach uderzeń wybuchły pożary.

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"W mieście odnotowano kilka trafień. Uszkodzone zostały dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. W rejonach trafień wybuchły pożary. Jednostki Państwowej Służby Ratowniczej eliminują źródła pożaru i usuwają skutki ataku. Wszystkie służby ratunkowe pracują na miejscu" - przekazała Państwowa Służba Ratownicza.

Jak poinformował Andrij Sadowy, poza najbardziej zniszczonymi budynkami uszkodzeniu uległo łącznie ponad 20 budynków mieszkalnych. Zniszczenia odnotowano również w szkole oraz dwóch przedszkolach.

Rosyjski pocisk uderzył w dom pod Krzywym Rogiem. Są ofiary

Nie tylko Lwów został celem rosyjskiego ataku. Tragiczne informacje napłynęły także z okolic Krzywego Rogu, gdzie pocisk balistyczny trafił w prywatny dom zamieszkany przez wielodzietną rodzinę. W wyniku uderzenia zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci.

Jak przekazał przewodniczący Rady Obrony Krzywego Rogu Oleksandr Vilkul, do ataku doszło w jednej ze wsi na obrzeżach miasta.

"We wsi na obrzeżach Krzywego Rogu, w wyniku bezpośredniego trafienia pociskiem balistycznym Iskander-M wystrzelonym w prywatny dom, w którym mieszkała wielodzietna rodzina, zginęły dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. Rannych zostało 8 osób, w tym dwoje dzieci " - poinformował Vilkul w mediach społecznościowych.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują gruzy zawalonego budynku, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.

Ukraina. Rosyjskie drony zaatakowały magazyny w obwodzie połtawskim

Kolejne ofiary rosyjskich ataków odnotowano w obwodzie połtawskim. Jak poinformował szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Diakivnycz, rosyjski dron uderzył w magazyny jednego z prywatnych przedsiębiorstw.

"W obwodzie połtawskim bezzałogowy statek powietrzny uderzył w magazyny jednego z przedsiębiorstw prywatnych. Niestety, jedna osoba zginęła" - przekazał.

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Rosjanie zaatakowali także terminal firmy kurierskiej Nowa Poczta. W wyniku uderzenia w magazynie wybuchł pożar, który został szybko ugaszony przez jednostki Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy. Według wstępnych informacji nikt nie został tam ranny.

Służby poinformowały również, że w rejonie Lubny szczątki rosyjskiego drona spadły na jezdnię. Nie odnotowano żadnych informacji o poszkodowanych.

Nocny atak na Kijów. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Rosyjskie uderzenia objęły także stolicę Ukrainy. W wyniku nocnego ostrzału Kijowa zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - poinformowały Kijowska Miejska Administracja Wojskowa, Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz kijowska policja.

Według Państwowej Służby Ratowniczej w dwóch dzielnicach miasta wybuchły pożary.

"W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. W dwóch dzielnicach stolicy wybuchły pożary" - przekazała służba.

W rejonie Obołonia doszło do pożaru pawilonów handlowych na terenie targowiska. To tam znaleziono ciało ofiary. Z kolei w rejonie swiatoszyńskim ogień pojawił się na terenie spółdzielni garażowej.

Później kijowska policja poinformowała, że ofiarą był 31-letni mężczyzna. Ranne zostały dwie osoby - 30-latek i 53-latek.

"W mieście uszkodzone zostały budynki mieszkalne, targowisko, warsztat samochodowy, magazyny i samochody. Na miejscu zdarzenia pracują zespoły śledcze i operacyjne, policyjni technicy ds. materiałów wybuchowych, ratownicy i inne służby specjalistyczne" - przekazała policja.

Ataki na Kijów, Lwów, Krzywy Róg oraz obwód połtawski były częścią szeroko zakrojonego rosyjskiego uderzenia przeprowadzonego w nocy z 29 na 30 lipca. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed możliwością kolejnego zmasowanego ataku powietrznego.

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