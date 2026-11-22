W skrócie Rosyjski atak dronami na blok mieszkalny w miejscowości Dymer doprowadził do śmierci dwóch osób, w tym 18-letniego mężczyzny.

Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą 11 osób, w tym dwojga dzieci, które wciąż znajdują się pod gruzami zniszczonego budynku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła łącznie ponad 4300 dronów, bomb i pocisków.

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Rosyjskie wojska uderzyły przy pomocy dronów w pięciopiętrowy budynek mieszkalny w miejscowości Dymer w obwodzie kijowskim, znajdującej się ok. 45 km od centrum stolicy Ukrainy.

Rosjanie zaatakowali pod Kijowem. 11 osób pod gruzami

"Dziękuję naszym służbom ratowniczym za szybką reakcję: ewakuowano już dziewięć osób, a pożar został opanowany. Niestety, pod gruzami mogą nadal znajdować się uwięzieni ludzie - 14 osób pozostaje zaginionych. Na miejscu zdarzenia działają wszystkie właściwe służby" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

Poinformował także, że w wyniku ataku bombowego na jeden z bloków w Zaporożu ranne zostało dziecko.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała wkrótce później, że w ataku zginęły dwie osoby, w tym 18-letni mężczyzna. Kolejne cztery osoby - w tym dziecko - zostały ranne.

Wciąż trwają poszukiwania 11 pozostałych osób, wśród których jest dwoje dzieci. Na miejscu zdarzenia pracują także psychologowie DSNS.

Jeden tydzień i 2700 dronów, 1460 bomb i 165 pocisków

Zełenski podsumował też tygodniowy bilans rosyjskich ataków - Rosja wystrzeliła ok. 2700 dronów, prawie 1460 bomb lotniczych oraz 165 pocisków różnego typu.

Jak zaznaczył ukraiński prezydent, znaczną część stanowiły pociski balistyczne, "w tym pociski północnokoreańskie, którym Rosjanie nieustannie pomagają w modernizacji w celu poprawy ich celności".

Po raz kolejny zaapelował też do Amerykanów o zgodę na przekazanie już opłaconych przez partnerów Ukrainy pocisków do systemów Patriot.

Lokalne ukraińskie władze przekazały również informacje o rosyjskich atakach w innych częściach kraju. Dziewięć osób zostało rannych po ataku na miejscowość Sumy, pięć w wyniku ataków na Donieck, a sześć na Chersoń.

Minionej nocy doszło też do ataków Ukrainy w głębi Rosji - władze Krasnodaru przekazały, że w wyniku uderzeń pięć osób zostało rannych. Według doniesień niezależnego portalu Astra, pożar wybuchł w jednym z obiektów wojskowych, po czym na krasnodarskim lotnisku wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przylotach i odlotach samolotów.



