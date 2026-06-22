W skrócie Rosyjskie drony uderzyły w dwa cywilne statki na Morzu Czarnym. Zginął jeden z członków załogi statku pływającego pod banderą Panamy.

Rosjanie przeprowadzili serię ataków również na północy i południu Ukrainy.

Ukraina odpowiedziała zmasowanym atakiem dronów, co doprowadziło do czasowego zamknięcia czterech lotnisk w Moskwie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Zeszłej nocy Rosjanie przeprowadzili atak dronowy na dwa cywilne statki handlowe zmierzające do ukraińskich portów.

Na statku pod banderą Panamy wybuchł rozległy pożar. Zginął członek załogi, 58-letni kucharz i obywatel Egiptu.

"Ośmiu marynarzy, w tym obywatele Turcji i Indii, zostało zmuszonych do ewakuacji na tratwie ratunkowej. Statek uległ znacznym uszkodzeniom i utracił zdolność do żeglugi" - poinformował wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba na Telegramie.

Tej samej nocy Rosjanie zaatakowali również statek pływający pod banderami Palau i Belize. Na szczęście nikt nie został ranny, a uszkodzony statek kontynuował podróż.

Rozwiń

Ukraina. Atak dronów na dwa cywilne statki, nie żyje jedna osoba

Rosyjskie ataki spowodowały zniszczenia i ofiary śmiertelne również w innych regionach Ukrainy.

W wyniku ataku rosyjskiego drona w obwodzie sumskim na północy Ukrainy zginęły trzy osoby z jednej rodziny, w tym 13-letni chłopiec. O tragedii poinformowała w poniedziałek miejscowa prokuratura obwodowa. Ofiarami uderzenia są także 36-letni ojciec oraz 73-letnia babcia nastolatka. Matka oraz dwoje rodzeństwa odnieśli obrażenia.

Lokalne władze poinformowały również o uderzeniach na południu i południowym wschodzie kraju, w wyniku których zginęły dwie osoby.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Zaporożu, gdzie rosyjskie bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne. Szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow przekazał na Telegramie, że w wyniku ataku trzy osoby zostały ranne, a jedna kobieta została uwięziona w płonącym domu. W późniejszym komunikacie urzędnik potwierdził śmierć kobiety pod gruzami zniszczonego budynku.

Naloty odnotowano także w obwodzie odeskim. Rosyjski atak rakietowy wymierzony w cywilną infrastrukturę doprowadził do pożaru na terenie przedsiębiorstwa rolniczego. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że w wyniku tego uderzenia jedna osoba zginęła, a trzy kolejne zostały ranne.

Odwet Ukraińców. Ograniczenia na lotniskach w Moskwie

Ukraińcy odpowiedzieli na te uderzenia zmasowanym atakiem dronów na Moskwę, który zakłócił funkcjonowanie czterech głównych portów lotniczych stolicy Rosji. Z powodu zagrożenia z powietrza rosyjskie władze lotnicze podjęły decyzję o ich krótkotrwałym zamknięciu.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek rano, że systemy obrony przeciwlotniczej zniszczyły w ciągu nocy 301 ukraińskich bezzałogowców na terytorium całego kraju.

Źródła: AFP, Unian





Pasławska w ''Gościu Wydarzeń'' o awanturze z orderami: Odnieśliśmy moralne zwycięstwo, ale w dłuższej perspektywie Polska na tym straci Polsat News