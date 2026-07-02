W skrócie Przyczyną strat w Kijowie po rosyjskim ataku były ograniczone możliwości przechwytywania pocisków balistycznych oraz użycie przez przeciwnika nowych, szybkich dronów odrzutowych - wskazał szef wydziału łączności Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ichnat.

Według ukraińskiego dowódcy do skutecznej ochrony Kijowa pilnie potrzebne są dodatkowe systemy obrony, w tym rakiety Patriot, których obecnie brakuje.

Rosyjski atak na Kijów spowodował śmierć co najmniej 17 osób, znaczne zniszczenia w 28 lokalizacjach miasta oraz był częścią szerszych uderzeń, obejmujących również Charków i obwód odeski.

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- Jeśli chodzi o balistykę, jest jasne, że to dziś słaby punkt. I wszyscy o tym mówią - przekonywał Jurij Ihnat w rozmowie na kanale Suspilne.

Jak wskazał, na ten moment w Kijowie funkcjonuje jedynie skuteczna obrona pasywna, czyli schrony i konstrukcje obronne. Według dowódcy, drugim filarem powinna być obrona aktywna, polegająca przede wszystkim na wykorzystaniu systemów Patriot.

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- Rakiety do systemów Patriot są tym, czego desperacko potrzebujemy. Mówi o tym najwyższe przywództwo polityczne i wojskowe na różnych platformach - przekonywał szef wydziału łączności.

Dodał, że w sytuacji działań mających miejsce na Bliskim Wschodzie, zarówno Ukraina, jak i inne kraje mierzą się z niedoborem pocisków Patriot. Stwierdził, że zdolności Kijowa do obrony wobec rosyjskiej balistyki wymagają pilnego wzmocnienia.

Ihnat wskazał, że rosyjskie pociski balistyczne "dziś nie zostały przechwycone tak, jak byśmy tego chcieli". W związku z tym 25 z nich trafiło do celu. Przypomniał też, że to nie pierwszy raz, gdy Rosjanie masowo uderzają w stolicę Ukrainy.

Dowódca zaznaczył jednocześnie, że obrona świetnie poradziła sobie z rosyjskimi pociskami manewrującymi, które zostały przechwycone niemal w stu procentach.

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Ihnat poinformował, że w czasie uderzenia na Kijów przeciwnik wykorzystał wiele dronów odrzutowych, które stanowią zagrożenie dla obrony przede wszystkim ze względu na swoją szybkość.

- Głowica może być nawet nieco mniejsza, ale ich prędkość sięga około 500 km/h, może 300, ponieważ wróg może je zaprogramować - przekonywał.

Dowódca dodał, że ze względu na prędkość ukraińskie drony przeciwlotnicze nie są w stanie unieszkodliwić rosyjskich bezzałogowców. Do ich niszczenia wykorzystywane są więc rakiety przeciwlotnicze, czy myśliwce.

Zmasowane uderzenie na Kijów. Nie żyje co najmniej 17 osób

Co najmniej 17 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek. Rosyjskie wojska uderzyły w stolicę Ukrainy z użyciem dronów, a następnie rakiet. Zniszczenia odnotowano w 28 lokalizacjach miasta.

Jeszcze w środę Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje nowy zmasowany atak na Ukrainę. Prezydent, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca do ojczyzny.

Rosyjskie uderzenia nie ograniczyły się wyłącznie do Kijowa. Dzień wcześniej ostrzelany został także Charków, gdzie po ataku zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Rosyjskie pociski balistyczne spadły również na obwód odeski, powodując śmierć dwóch osób i obrażenia u co najmniej 13 kolejnych.

Źródło: Suspilne, Unian





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