Rosyjska rafineria w płomieniach. Na niebie pojawiła się łuna ognia
Rosyjski Kraj Krasnodarski został w nocy zaatakowany przez ukraińskie drony. We wsi Ilsky doszło do poważnego uszkodzenia rafinerii. Zniszczenia odnotowano również na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Zdaniem osadzonego tam przez Kreml gubernatora atak Ukrainy był "jednym z najdłuższych w ostatnich latach". Rosja i Ukraina wymieniły ciosy w noc przed kolejną rundą rozmów w Genewie.
W skrócie
- W wyniku ataku drona na rafinerię Ilski w Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar i uszkodzony został zbiornik z produktami naftowymi.
- Dwie osoby trafiły do szpitala, cztery domy prywatne zostały zniszczone, a w regionie ogłoszono nocne ostrzeżenia przed dronami.
- Na okupowany Półwysep Krymski wysłane zostały drony, w Sewastopolu ranne zostało dziecko, a zestrzelono 24 maszyny.
- Polskie myśliwce patrolowały pogranicze po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, wstrzymano operacje lotnicze w Rzeszowie i Lublinie.
W rafinerii Ilski w rosyjskim Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar na skutek ataku drona - poinformowały we wtorek lokalne władze. Uszkodzony został zbiornik z produktami naftowymi.
Ze wstępnych szacunków wynika, że dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Odnotowano również zniszczenie czterech domów prywatnych.
Nocne ostrzeżenia przed bezzałogowcami wydano w całym Kraju Krasnodarskim, m.in. w Soczi, Noworosyjsku i Gelendżyku.
Wojna w Ukrainie. Nalot dronów na okupowany przez Rosję Półwysep Krymski
Ukraina miała posłać swoje drony również na okupowany Półwysep Krymski. "Według gubernatora mianowanego przez Rosję Michaiła Rozwożajewa Sewastopol był celem jednego z najdłuższych ataków w ostatnich latach" - pisze portal Meduza.
Zgodnie z relacją ranne zostało jedno dziecko. Szczątki dronów spadły w różnych częściach miasta, powodując zniszczenia. Wstępnie nad Sewastopolem zestrzelono 24 wrogie maszyny.
Systemy obrony powietrznej zestrzeliły w nocy 151 ukraińskich dronów - podał we wtorek rosyjski resort obrony.
Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego
Tej samej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Lokalne władze na razie nie poinformowały o skali zniszczeń.
Polska poderwała myśliwce w celu patrolowania polsko-ukraińskiego pogranicza. Komunikat w tej sprawie wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała w porannym komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przed godziną 8 ruch na wspomnianych lotniskach został wznowiony.
Rozmowy pokojowe w Szwajcarii. Delegacja Rosji już na miejscu
We wtorek rano agencja Reutera podała informację o przybyciu rosyjskiej delegacji na rozmowy pokojowe w Szwajcarii.
W Genewie rozpocznie się dwudniowa runda rozmów Ukraina-Rosja-USA w sprawie zakończenia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. Kilka tygodni wcześniej odbyły się trójstronne negocjacje delegacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Waszyngton wywiera presję na Kijów, namawiając go do ustępstw, o czym w zeszłym tygodniu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego Biały Dom chce, by wojna skończyła się przed latem, a Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i oddała Rosji Donbas, mimo że Kreml nie kontroluje całości tego regionu.
Źródło: Meduza, Reuters