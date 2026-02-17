W skrócie W wyniku ataku drona na rafinerię Ilski w Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar i uszkodzony został zbiornik z produktami naftowymi.

Dwie osoby trafiły do szpitala, cztery domy prywatne zostały zniszczone, a w regionie ogłoszono nocne ostrzeżenia przed dronami.

Na okupowany Półwysep Krymski wysłane zostały drony, w Sewastopolu ranne zostało dziecko, a zestrzelono 24 maszyny.

Polskie myśliwce patrolowały pogranicze po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, wstrzymano operacje lotnicze w Rzeszowie i Lublinie.

W rafinerii Ilski w rosyjskim Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar na skutek ataku drona - poinformowały we wtorek lokalne władze. Uszkodzony został zbiornik z produktami naftowymi.

Ze wstępnych szacunków wynika, że dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Odnotowano również zniszczenie czterech domów prywatnych.

Nocne ostrzeżenia przed bezzałogowcami wydano w całym Kraju Krasnodarskim, m.in. w Soczi, Noworosyjsku i Gelendżyku.

Wojna w Ukrainie. Nalot dronów na okupowany przez Rosję Półwysep Krymski

Ukraina miała posłać swoje drony również na okupowany Półwysep Krymski. "Według gubernatora mianowanego przez Rosję Michaiła Rozwożajewa Sewastopol był celem jednego z najdłuższych ataków w ostatnich latach" - pisze portal Meduza.

Zgodnie z relacją ranne zostało jedno dziecko. Szczątki dronów spadły w różnych częściach miasta, powodując zniszczenia. Wstępnie nad Sewastopolem zestrzelono 24 wrogie maszyny.

Systemy obrony powietrznej zestrzeliły w nocy 151 ukraińskich dronów - podał we wtorek rosyjski resort obrony.

Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego

Tej samej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Lokalne władze na razie nie poinformowały o skali zniszczeń.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - podała w porannym komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przed godziną 8 ruch na wspomnianych lotniskach został wznowiony.

Rozmowy pokojowe w Szwajcarii. Delegacja Rosji już na miejscu

We wtorek rano agencja Reutera podała informację o przybyciu rosyjskiej delegacji na rozmowy pokojowe w Szwajcarii.

W Genewie rozpocznie się dwudniowa runda rozmów Ukraina-Rosja-USA w sprawie zakończenia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. Kilka tygodni wcześniej odbyły się trójstronne negocjacje delegacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Waszyngton wywiera presję na Kijów, namawiając go do ustępstw, o czym w zeszłym tygodniu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego Biały Dom chce, by wojna skończyła się przed latem, a Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i oddała Rosji Donbas, mimo że Kreml nie kontroluje całości tego regionu.

Źródło: Meduza, Reuters

