W skrócie Media poinformowały o pożarze i słupach dymu w okolicach rafinerii ropy naftowej Slavneft-YANOS w Jarosławiu w wyniku ataku ukraińskich dronów.

Zakład w Jarosławiu, jeden z pięciu największych w Rosji, został już wcześniej kilkukrotnie zaatakowany przez drony.

Atak wpisuje się w szerszą ofensywę Ukrainy, podczas której - w trakcie 40 dni - przeprowadzono ponad 100 udanych uderzeń na strategiczne obiekty w Rosji.

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O ataku dronów na rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu w Rosji poinformowali analitycy Białego Wywiadu oraz gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew. Ze względu na sytuacje lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu wyjazdów z miasta w kierunku Moskwy.

W wyniku uderzenia wybuchł pożar. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać słupy dymu unoszące się nad miastem.

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Serię czwartkowych ukraińskich ataków potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję AFP. Z jego relacji wynika, że w nocy Rosja zestrzeliła 605 dronów.

Rosja. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu

Astra doprecyzowała, że do uderzenia dronów doszło w rafinerii Slavneft-YANOS - jednej z pięciu największych w Rosji. Zakład przetwarza około 15 milionów ton ropy naftowej rocznie.

Agencja Unian zwróciła uwagę, że rafineria produkuje przede wszystkim benzynę samochodową i olej napędowy Euro 5, naftę lotniczą i paliwo lotnicze. Ponadto zakład specjalizuje się w wytwarzaniu środków smarnych, asfaltu, produktów na bazie wosku parafinowego, węglowodorów aromatycznych, skroplonych gazów i oleju opałowego do kotłów.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Slavneft-YANOS została zaatakowana przez ukraińskie drony. Unian przypomniało, że do tego typu ataków w 2026 roku dochodziło kilkukrotnie. Wcześniej miało to miejsce między innymi 6 lipca.

Wojna w Ukrainie. Kijów uzyskał przewagę nad Moskwą, w tle szeroko zakrojone ataki

Atak Ukrainy na rafinerię w Rosji to kolejny przykład ofensywy prowadzonej w ostatnich tygodniach przez Kijów, któremu udało się uzyskać przewagę w wojnie z Moskwą. Przyczyniła się do tego - jak podawał serwis Politico - znaczna poprawa relacji wywiadowczych między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przedstawiła niedawno raport dotyczący 40-dniowej operacji Kijowa na terenie Rosji. Wynikało z niego, że w tym czasie przeprowadzono ponad 100 udanych ataków na strategicznie obiekty.

Ukraińskie drony do tej pory uderzały przede wszystkim w przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego, bazy lotnicze, systemy obrony przeciwlotniczej, stanowiska dowodzenia, okręty wojenne i tankowce "floty cieni", rafinerie ropy naftowej oraz obiekty transportowe i logistyczne Rosji.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda



