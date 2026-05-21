W skrócie W Syzraniu w obwodzie samarskim doszło do pożaru rafinerii ropy naftowej po alarmie związanym z zagrożeniem dronowym, w wyniku czego dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych.

W regionie samarskim wprowadzono plan "Kowior", co spowodowało czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej oraz kilku lotnisk, w tym w Saratowie, Niżnym Nowogrodzie, Penzie, Machaczkale i Kałudze.

W Dnieprze i obwodzie czernihowskim odnotowano rosyjskie ataki dronowe na Ukrainę, w wyniku których jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne.

W rafinerii ropy naftowej w rosyjskim mieście Syzrań wybuchł poważny pożar. Zdarzenie miało związek z ogłoszonym wcześniej alarmem.

Po nalocie dronów nad zakładem unosiły się gęste kłęby dymu. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące skalę pożaru.

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoryszczow poinformował, że alarm uruchomiono około godziny 4 nad ranem. Niedługo później wprowadzono plan "Kowior" (tzw. "Dywan"), który oznacza czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej i wstrzymanie operacji lotniczych w regionie.

Rosja. Płonie rafineria ropy naftowej, zamknięto lotniska

Władze regionu samarskiego potwierdziły później, że doszło do ataku dronów. Według relacji zginęły dwie osoby, a kilka kolejnych zostało rannych.

Jednocześnie nie odniesiono się szczegółowo do samego pożaru w rafinerii, choć pojawiły się informacje, że ogień objął jeden z zakładów przetwórstwa ropy.

Wiaczesław Fiedoryszczow podkreślił, że obowiązuje zakaz filmowania i publikowania materiałów przedstawiających skutki ataku. Rosawiacja (Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji - red.) poinformowała z kolei o czasowym zamknięciu kilku lotnisk, m.in. w Saratowie, Niżnym Nowogrodzie, Penzie, Machaczkale i Kałudze.

Rafineria w Syzraniu była już wcześniej celem ataków - ostatnio nalot miał miejsce w kwietniu. Zakład przetwarza rocznie od siedmiu do dziewięciu mln ton ropy i ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiego sektora energetycznego, w tym dla zaopatrzenia wojska.

Ukraina. Rosyjskie ataki na Dniepr, ranna 58-latka

Równolegle napływają informacje o kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainę. W Dnieprze w wyniku uderzenia drona ranna została 58-letnia kobieta. Jak przekazał szef obwodowej administracji wojskowej, medycy udzielili jej pomocy na miejscu, a dalsze leczenie będzie prowadzone ambulatoryjnie.

Atak uszkodził mieszkanie na czwartym piętrze bloku mieszkalnego. Fala uderzeniowa zniszczyła także okna w sąsiednich lokalach.

Do ostrzału doszło również w obwodzie czernihowskim. Według ukraińskiej Państwowej Służby Ratowniczej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku uderzenia drona.

Atak wywołał pożar, który objął samochód oraz budynek magazynowy na terenie gospodarstwa rolnego.





