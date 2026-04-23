Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosyjska rafineria stanęła w ogniu. Władze ostrzegają przed zagrożeniem

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Kilkuset rosyjskich strażaków walczy z pożarem rafinerii ropy naftowej w Tuapse nad Morzem Czarnym, który wybuchł w wyniku zeszłotygodniowego ataku ukraińskich dronów. Lokalne władze ostrzegają przed gwałtownym pogorszeniem jakości powietrza. Tuapsińska Rafineria Ropy Naftowej to jeden z największych tego typu zakładów w Rosji.

Kłęby dumy i kule ognia nad kompleksem należącym do rafinerii.
W skrócie

  • Rafineria ropy naftowej w Tuapse wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.
  • W Tuapse trwa akcja gaśnicza po pożarze terminalu morskiego, do której zaangażowano 276 strażaków i 77 pojazdów.
  • Odczyty atmosferyczne wykazały stężenia benzenu, ksylenu i sadzy dwa do trzech razy wyższe od dopuszczalnych, a mieszkańców wezwano do pozostania w domach.
We wtorek dwa źródła branżowe poinformowały, że rafineria ropy naftowej w Tuapse, która sprzedaje większość swoich produktów na eksport, wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.

W środę dowództwo generalne południowego obwodu krasnodarskiego w Rosji poinformowało: "W Tuapse trzeci dzień trwają działania gaśnicze w związku z dużym pożarem terminalu morskiego, który wybuchł po ataku dronów przeprowadzonym przez władze w Kijowie".

Rosja. Płonie rafineria w Tuapse, zagrożenie dla jakości powietrza

Dowództwo poinformowało, że w akcję gaśniczą zaangażowano 276 strażaków i 77 pojazdów.

Zobacz również:

Włodymr Zełenski odniósł się do doniesień o propozycji przemianowania Donbasu na cześć Donalda Trumpa
"Donnyland" w Ukrainie? Wołodymyr Zełenski zabrał głos

Marta Stępień
Marta Stępień

Odczyty atmosferyczne wykazały, że stężenia benzenu, ksylenu i sadzy były dwa do trzech razy wyższe od dopuszczalnych, mieszkańców wezwano do pozostania w domach i zamknięcia okien.

"Sytuacja unormuje się, gdy tylko pożar zostanie ugaszony" - zapewniają rosyjskie władze.

Wojna w Ukrainie. Odwet Kijowa, celem kluczowa infrastruktura

Według rosyjskich urzędników, ukraińskie ataki z 16 i 20 kwietnia na miasto Tuapse uszkodziły infrastrukturę transportową portu i podpaliły magazyn produktów naftowych.

Tuapsińska Rafineria Ropy Naftowej, należąca do koncernu Rosnieft, jest jednym z największych zakładów tego typu w Rosji i ma strategiczne znaczenie dla sektora paliwowego. Zakład może przetwarzać około 12 milionów ton ropy rocznie, co stanowi 4,4 proc. całkowitego wolumenu rafineryjnego w Rosji.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba
Były szef ukraińskiego MSZ: Trump myśli w taki sam sposób jak Putin

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
