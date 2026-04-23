W skrócie Rafineria ropy naftowej w Tuapse wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.

W Tuapse trwa akcja gaśnicza po pożarze terminalu morskiego, do której zaangażowano 276 strażaków i 77 pojazdów.

Odczyty atmosferyczne wykazały stężenia benzenu, ksylenu i sadzy dwa do trzech razy wyższe od dopuszczalnych, a mieszkańców wezwano do pozostania w domach.

We wtorek dwa źródła branżowe poinformowały, że rafineria ropy naftowej w Tuapse, która sprzedaje większość swoich produktów na eksport, wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.

W środę dowództwo generalne południowego obwodu krasnodarskiego w Rosji poinformowało: "W Tuapse trzeci dzień trwają działania gaśnicze w związku z dużym pożarem terminalu morskiego, który wybuchł po ataku dronów przeprowadzonym przez władze w Kijowie".

Rosja. Płonie rafineria w Tuapse, zagrożenie dla jakości powietrza

Dowództwo poinformowało, że w akcję gaśniczą zaangażowano 276 strażaków i 77 pojazdów.

Odczyty atmosferyczne wykazały, że stężenia benzenu, ksylenu i sadzy były dwa do trzech razy wyższe od dopuszczalnych, mieszkańców wezwano do pozostania w domach i zamknięcia okien.

"Sytuacja unormuje się, gdy tylko pożar zostanie ugaszony" - zapewniają rosyjskie władze.

Wojna w Ukrainie. Odwet Kijowa, celem kluczowa infrastruktura

Według rosyjskich urzędników, ukraińskie ataki z 16 i 20 kwietnia na miasto Tuapse uszkodziły infrastrukturę transportową portu i podpaliły magazyn produktów naftowych.

Tuapsińska Rafineria Ropy Naftowej, należąca do koncernu Rosnieft, jest jednym z największych zakładów tego typu w Rosji i ma strategiczne znaczenie dla sektora paliwowego. Zakład może przetwarzać około 12 milionów ton ropy rocznie, co stanowi 4,4 proc. całkowitego wolumenu rafineryjnego w Rosji.

Źródło: Reuters

