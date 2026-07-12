W skrócie Rafineria ropy naftowej w Syzraniu została trafiona przez ukraińskie drony; nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu.

Atak ten jest elementem 40-dniowej operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeciwko rosyjskim obiektom przemysłowym, w ramach której zniszczono też inne rafinerie i infrastrukturę paliwową.

W wyniku kolejnych działań wojennych w regionie dniepropetrowskim zginęły co najmniej trzy osoby, gdy Rosjanie zaatakowali przedsiębiorstwo w Krzywym Rogu oraz rejon nikopolski.

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Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wówczas rafineria ropy naftowej w Syzraniu w obwodzie samarskim została trafiona przez ukraińskie drony.

Zakład ten jest zdolny do przetwarzania nawet dziewięciu milionów ton ropy naftowej rocznie - opisuje Kyiv Independent. Rafineria odgrywa ważną rolę w zaopatrzeniu rosyjskich sił zbrojnych.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska rafineria stanęła w ogniu

W mediach społecznościowych ukazały się nagrania, na których widać, że nad obiektem oraz nad całym miastem unoszą się kłęby czarnego dymu.

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Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoryszczow ostrzegł mieszkańców przed możliwym atakiem ukraińskich dronów.

Zełenski zatwierdził 40-dniową operację SBU przeciwko Rosji

To kolejny już atak na rafinerię w Syzraniu. Obiekt znalazł się pod ostrzałem także w drugiej połowie maja. Na miejscu wybuchł pożar, a w sieci zaroiło się od zdjęć i nagrań przedstawiających unoszący się w powietrzu słup dymu.

25 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił 40-dniową operację Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, w ramach której Ukraińcy atakują zakłady produkcyjne w głębi Rosji.

Na początku lipca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała podsumowanie z postępów operacji. Z komunikatu wynika, że na przestrzeni jednego tygodnia pod ostrzałem znalazły się trzy rafinerie oraz pięć innych obiektów infrastruktury naftowej, w tym terminale, bazy paliw i stacje przesyłowe.

Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Są ofiary

Trwa wymiana ciosów. Jak informuje Unian, w niedzielny poranek Rosjanie zaatakowali miejscowość Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim.

"W wyniku ataku Shahedów na przedsiębiorstwo przemysłowe zginęły dwie osoby. Przedsiębiorstwo i infrastruktura zostały uszkodzone" - napisał na Telegramie szef lokalnej administracji wojskowej Oleksandr Vilkul.

Ponadto w wyniku ataków w rejonie nikopolskim w obwodzie dniepropetrowskim zginął 66-letni mężczyzna.

Źródła: Unian, Kyiv Independent





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