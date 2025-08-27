Rosyjska propaganda uderza w polską Straż Graniczną. Fałszywe zdjęcia w sieci
Ukraińskie Centrum Przeciwko Dezinformacji ujawniło kolejną rosyjską fałszywkę rozpowszechnianą w mediach społecznościowych. Tym razem kremlowscy propagandyści skupili się na polskiej Straży Granicznej. Według narracji funkcjonariusze mieli znęcać się nad obywatelami Ukrainy przekraczającymi granicę.
Informacja o fałszywym zdjęciu, które pojawiło się w sieci, udostępniono na profilu Centrum Przeciwko Dezinformacji. Widać na nim zdjęcie rzekomo wykonane na przejściu granicznym z Polską.
Na płocie powieszony jest banner, który informuje o zasadach korzystania z toalety, ale także obowiązkowym przeszukaniu przez strażników granicznych. Funkcjonariusze mają nakazywać obywatelom Ukrainy rozbierania się do bielizny w celu znalezienia "zakazanych tatuaży", a także szczegółowego sprawdzania telefonów.
Rosyjska propaganda w sieci. Fałszywe zdjęcia z polskich przejść granicznych
Na zdjęcie rozpowszechniane w mediach społecznościowych zareagował lwowski oddział Straży Granicznej. Jak wyjaśniono, tego typu działania stanowią kolejny przykład "rosyjskich ataków informacyjnych, których celem jest osłabienie relacji ukraińsko-polskich".
Komentarz opublikowali także eksperci ukraińskiego Centrum Dezinformacji.
"Obrazy stoisk informacyjnych rozpowszechnianych przez wrogie kanały TG zostały przerobione za pomocą edytorów graficznych. Ponadto zawierają one wiele rusycyzmów, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, co jest typowym objawem fake newsów" - czytamy.
"Celem dezinformacji jest zasianie nieufności między Ukraińcami a Polakami, zniszczenie partnerstwa i solidarności" - dodano.