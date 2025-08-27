Rosyjska propaganda uderza w polską Straż Graniczną. Fałszywe zdjęcia w sieci

Informacja o fałszywym zdjęciu, które pojawiło się w sieci, udostępniono na profilu Centrum Przeciwko Dezinformacji. Widać na nim zdjęcie rzekomo wykonane na przejściu granicznym z Polską.

Na płocie powieszony jest banner, który informuje o zasadach korzystania z toalety, ale także obowiązkowym przeszukaniu przez strażników granicznych. Funkcjonariusze mają nakazywać obywatelom Ukrainy rozbierania się do bielizny w celu znalezienia "zakazanych tatuaży", a także szczegółowego sprawdzania telefonów.

Rosyjska propaganda w sieci. Fałszywe zdjęcia z polskich przejść granicznych

Na zdjęcie rozpowszechniane w mediach społecznościowych zareagował lwowski oddział Straży Granicznej. Jak wyjaśniono, tego typu działania stanowią kolejny przykład "rosyjskich ataków informacyjnych, których celem jest osłabienie relacji ukraińsko-polskich".

Komentarz opublikowali także eksperci ukraińskiego Centrum Dezinformacji.

"Obrazy stoisk informacyjnych rozpowszechnianych przez wrogie kanały TG zostały przerobione za pomocą edytorów graficznych. Ponadto zawierają one wiele rusycyzmów, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, co jest typowym objawem fake newsów" - czytamy.

"Celem dezinformacji jest zasianie nieufności między Ukraińcami a Polakami, zniszczenie partnerstwa i solidarności" - dodano.

