W skrócie Nowy typ drona przechwytującego został wykorzystany przez ukraińskie służby do zestrzelenia rosyjskiego bezzałogowca, podczas gdy Rosjanie przeprowadzili blisko 40 ataków na obwód dniepropietrowski, powodując pożar centrum handlowego i ofiary w różnych regionach.

Ostrzały objęły kilka rejonów w obwodzie dniepropietrowskim oraz miejscowości w innych obwodach, gdzie doszło do zniszczeń infrastruktury, pożarów i ofiar śmiertelnych; napadom uległy też samochody cywilne oraz placówki edukacyjne.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz drugi udanie wykorzystała nowego drona przechwytującego do zestrzelenia rosyjskiego bezzałogowca Geran-5.

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Rosjanie przeprowadzili w sobotę serię ataków na Ukrainę. Uderzenia objęły kilka obwodów, a w ich wyniku zginęli cywile i są ranni. W samym obwodzie dniepropietrowskim odnotowano niemal 40 rosyjskich ataków.

Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o użyciu przez SBU nowego drona przechwytującego. Jak przekazał, ukraińscy żołnierze kontrwywiadu wojskowego zestrzelili rosyjski odrzutowy bezzałogowiec Geran-5.

Ukraina testuje nową broń. "Drugi przypadek"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę w mediach społecznościowych, że wojskowy kontrwywiad SBU opracował nowy przechwytujący dron, przeznaczony do zwalczania m.in. nowszych wersji rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym.

"Mamy już drugi przypadek udanego wykorzystania przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego" - napisał Zełenski.

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Rosjanie zaatakowali Dniepr. Spłonęło centrum handlowe, są ranni

Rosyjskie wojska zaatakowały w sobotę Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie. W wyniku ostrzału stanęło w ogniu centrum handlowe "Nowy Kontynent". Uszkodzone zostały również magazyny i budynki mieszkalne.

O ataku informował szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Ganzha. Początkowo przekazywano informacje o dwóch poszkodowanych. Jak później podały władze, ranni to m.in. 59-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta. Oboje trafili do szpitala.

"Rosja działa według swojej stałej taktyki, uderza w biznes i przedsiębiorstwa" - skomentował przewodniczący rady obwodowej miasta Mykoła Łukaszuk.

Seria ataków Rosji w Ukrainie. Są zabici i ranni

W obwodzie nikopolskim ucierpiały gminy Nikopol, Pokrowska, Tomakowska i Czerwonogryhoriwska. Zniszczone zostały prywatne domy, maszyny rolnicze i stacja benzynowa. Dwie osoby zostały ranne. 51-letnia kobieta trafiła do szpitala.

Tego samego dnia rosyjski dron FPV uderzył w samochód cywilny w rejonie Szostki w obwodzie sumskim.

"Zginęły cztery osoby: małżeństwo - 58-letni mężczyzna i 56-letnia kobieta - a także 45-letni mężczyzna i 76-letnia kobieta" - poinformował szef sumskich władz obwodowych Ołeh Hryhorow.

Wojna w Ukrainie. Rosja nasila ataki na cywili

Do rosyjskiego ataku doszło również w rejonie Wyszogrodu w obwodzie kijowskim. Ranne zostały matka i dziecko, których przewieziono do szpitala. Uszkodzona została placówka edukacyjna oraz autobus. Wcześniej tego dnia w rejonie Fastowa ranna została kobieta w wyniku ataku rosyjskiego bezzałogowca.

Ofiary odnotowano także w obwodzie chersońskim. Według lokalnych władz zginęły dwie kobiety, w tym 62-letnia mieszkanka miejscowości Lwowskie Otruby, która poniosła śmierć po uderzeniu rosyjskiego drona typu Mołnia. W obwodzie charkowskim w Dergaczach dron FPV uderzył w ulicę, raniąc kobietę. Z kolei w obwodzie mikołajowskim rosyjski dron zaatakował samochód osobowy. Ranny został 65-letni mężczyzna.

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