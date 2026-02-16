Rosyjska broń nuklearna na Białorusi. "Przygotowują się do eskalacji"
Rosja przenosi broń nuklearną w pobliże granicy Unii Europejskiej - ostrzega Swiatłana Cichanouska w poniedziałek w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Telegraph". Według niej jest to krok mający na celu dalsze eskalowanie napięć w związku z wojną w Ukrainie.
W skrócie
- Swiatłana Cichanouska ostrzegła, że Rosja przenosi broń nuklearną na Białoruś.
- Kurt Volker uznał, że rosyjska broń nuklearna pozostaje pod kontrolą Moskwy, niezależnie od jej lokalizacji na Białorusi.
- Rosyjskie pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych są rozmieszczane na Białorusi, co potwierdzają nagrania oraz zdjęcia satelitarne.
- Widzimy, że na terytorium Białorusi reżim Alaksandra Łukaszenki intensyfikuje obecność Rosji. Zamierzają wysłać na Białoruś broń nuklearną, rosyjskie pociski - stwierdziła Cichanouska.
Liderka białoruskiej opozycji zwraca również uwagę, że około 300 białoruskich firm wspiera Rosję w produkcji uzbrojenia, w tym m.in. budowie dronów. - Wygląda na to, że przygotowują się do eskalacji - ostrzega.
Cichanouska stwierdziła również, że rozmawiała na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Ta eskalacja może dotknąć nie tylko Ukrainy, ale też państw europejskich. Musimy przykuwać większą uwagę do tego, co się dzieje na Białorusi - dodała.
Rosjanie wysyłają broń nuklearną na Białoruś. Człowiek Trump uspokaja
Spokojniej do sprawy podchodzi Kurt Volker - były wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy. Według niego rosyjska broń nuklearna nadal pozostaje pod kontrolą Moskwy, nawet jeśli znajduje się na terytorium Białorusi.
- Nie ma znaczenia czy jest ona rozmieszczona w Rosji, czy kilkaset kilometrów dalej na terenie Białorusi. To rosyjska broń jądrowa, będąca pod rosyjską kontrolą i wymierzona w nas wszystkich - twierdzi.
- Nie obawiajmy się zbytnio, że to jakieś nowe zagrożenie. Myślę, że o tym rozmawiają, że to ćwiczyli, ale to znacznie bardziej zniuansowana sprawa - dodaje w rozmowie z "The Telegraph".
Rosyjskie pociski na Białorusi. Mogą przenosić ładunki nuklearne
Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że w grudniu ubiegłego roku rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie, na którym widać pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych, które rzekomo miałyby być rozmieszczane w bazie lotniczej na wschodzie Białorusi.
Sam Alaksandr Łukaszenka potwierdzał również, że na Białorusi mają zostać rozmieszczone balistyczne pociski hipersoniczne średniego zasięgu Oriesznik, zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych.
W ubiegłym tygodniu pojawiły się natomiast zdjęcia satelitarne, które wskazywały na to, że rosyjskie pociski Oriesznik mogą być rozmieszczane w okolicach miasta Krzyczew znajdującego się na wschodzie Białorusi, niedaleko granicy z Rosją.
Źródło: "The Telegraph"