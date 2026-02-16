W skrócie Swiatłana Cichanouska ostrzegła, że Rosja przenosi broń nuklearną na Białoruś.

Kurt Volker uznał, że rosyjska broń nuklearna pozostaje pod kontrolą Moskwy, niezależnie od jej lokalizacji na Białorusi.

Rosyjskie pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych są rozmieszczane na Białorusi, co potwierdzają nagrania oraz zdjęcia satelitarne.

- Widzimy, że na terytorium Białorusi reżim Alaksandra Łukaszenki intensyfikuje obecność Rosji. Zamierzają wysłać na Białoruś broń nuklearną, rosyjskie pociski - stwierdziła Cichanouska.

Liderka białoruskiej opozycji zwraca również uwagę, że około 300 białoruskich firm wspiera Rosję w produkcji uzbrojenia, w tym m.in. budowie dronów. - Wygląda na to, że przygotowują się do eskalacji - ostrzega.

Cichanouska stwierdziła również, że rozmawiała na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Ta eskalacja może dotknąć nie tylko Ukrainy, ale też państw europejskich. Musimy przykuwać większą uwagę do tego, co się dzieje na Białorusi - dodała.

Rosjanie wysyłają broń nuklearną na Białoruś. Człowiek Trump uspokaja

Spokojniej do sprawy podchodzi Kurt Volker - były wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy. Według niego rosyjska broń nuklearna nadal pozostaje pod kontrolą Moskwy, nawet jeśli znajduje się na terytorium Białorusi.

- Nie ma znaczenia czy jest ona rozmieszczona w Rosji, czy kilkaset kilometrów dalej na terenie Białorusi. To rosyjska broń jądrowa, będąca pod rosyjską kontrolą i wymierzona w nas wszystkich - twierdzi.

- Nie obawiajmy się zbytnio, że to jakieś nowe zagrożenie. Myślę, że o tym rozmawiają, że to ćwiczyli, ale to znacznie bardziej zniuansowana sprawa - dodaje w rozmowie z "The Telegraph".

Rosyjskie pociski na Białorusi. Mogą przenosić ładunki nuklearne

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że w grudniu ubiegłego roku rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie, na którym widać pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych, które rzekomo miałyby być rozmieszczane w bazie lotniczej na wschodzie Białorusi.

Sam Alaksandr Łukaszenka potwierdzał również, że na Białorusi mają zostać rozmieszczone balistyczne pociski hipersoniczne średniego zasięgu Oriesznik, zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się natomiast zdjęcia satelitarne, które wskazywały na to, że rosyjskie pociski Oriesznik mogą być rozmieszczane w okolicach miasta Krzyczew znajdującego się na wschodzie Białorusi, niedaleko granicy z Rosją.

Źródło: "The Telegraph"

