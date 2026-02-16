Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosyjska broń nuklearna na Białorusi. "Przygotowują się do eskalacji"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Rosja przenosi broń nuklearną w pobliże granicy Unii Europejskiej - ostrzega Swiatłana Cichanouska w poniedziałek w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Telegraph". Według niej jest to krok mający na celu dalsze eskalowanie napięć w związku z wojną w Ukrainie.

Duży wojskowy pojazd terenowy z włączonymi światłami, na tle lasu, obsługiwany przez żołnierzy w mundurach. Jeden żołnierz kieruje pojazdem za pomocą flag sygnalizacyjnych.
Rosyjski pocisk Oriesznik na BiałorusiRussian Defense Ministry/Anadolu Getty Images

W skrócie

  • Swiatłana Cichanouska ostrzegła, że Rosja przenosi broń nuklearną na Białoruś.
  • Kurt Volker uznał, że rosyjska broń nuklearna pozostaje pod kontrolą Moskwy, niezależnie od jej lokalizacji na Białorusi.
  • Rosyjskie pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych są rozmieszczane na Białorusi, co potwierdzają nagrania oraz zdjęcia satelitarne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Widzimy, że na terytorium Białorusi reżim Alaksandra Łukaszenki intensyfikuje obecność Rosji. Zamierzają wysłać na Białoruś broń nuklearną, rosyjskie pociski - stwierdziła Cichanouska.

Liderka białoruskiej opozycji zwraca również uwagę, że około 300 białoruskich firm wspiera Rosję w produkcji uzbrojenia, w tym m.in. budowie dronów. - Wygląda na to, że przygotowują się do eskalacji - ostrzega.

Cichanouska stwierdziła również, że rozmawiała na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Ta eskalacja może dotknąć nie tylko Ukrainy, ale też państw europejskich. Musimy przykuwać większą uwagę do tego, co się dzieje na Białorusi - dodała.

Rosjanie wysyłają broń nuklearną na Białoruś. Człowiek Trump uspokaja

Spokojniej do sprawy podchodzi Kurt Volker - były wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy. Według niego rosyjska broń nuklearna nadal pozostaje pod kontrolą Moskwy, nawet jeśli znajduje się na terytorium Białorusi.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski ostrzega Europę
Wojna w Ukrainie

"Co jeśli Putin zaatakuje Polskę?". Zełenski wylicza "grzechy" Europy i NATO

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    - Nie ma znaczenia czy jest ona rozmieszczona w Rosji, czy kilkaset kilometrów dalej na terenie Białorusi. To rosyjska broń jądrowa, będąca pod rosyjską kontrolą i wymierzona w nas wszystkich - twierdzi.

    - Nie obawiajmy się zbytnio, że to jakieś nowe zagrożenie. Myślę, że o tym rozmawiają, że to ćwiczyli, ale to znacznie bardziej zniuansowana sprawa - dodaje w rozmowie z "The Telegraph".

    Rosyjskie pociski na Białorusi. Mogą przenosić ładunki nuklearne

    Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że w grudniu ubiegłego roku rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie, na którym widać pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych, które rzekomo miałyby być rozmieszczane w bazie lotniczej na wschodzie Białorusi.

    Sam Alaksandr Łukaszenka potwierdzał również, że na Białorusi mają zostać rozmieszczone balistyczne pociski hipersoniczne średniego zasięgu Oriesznik, zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych.

    W ubiegłym tygodniu pojawiły się natomiast zdjęcia satelitarne, które wskazywały na to, że rosyjskie pociski Oriesznik mogą być rozmieszczane w okolicach miasta Krzyczew znajdującego się na wschodzie Białorusi, niedaleko granicy z Rosją.

    Źródło: "The Telegraph"

    Zobacz również:

    Jurij Ignat ocenił ostatnie ruchy Rosji w Ukrainie. Zdradził, jaki jest cel ataku rakietami hipersonicznymi Cyrkon
    Wojna w Ukrainie

    Rosja pręży muskuły i posyła śmiercionośną broń. Ekspert wskazał cel Putina

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Prezydent Karol Nawrocki w "Śniadaniu Rymanowskiego" o cenach prąduPolsat News

    Najnowsze