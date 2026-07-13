Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosyjska armia wybrała kierunek "katastrofa". Mocne słowa weterana

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

- To przerażające, co powiem, ale ta maniakalna koncentracja Putina na Donbasie jest teraz dla nas bardzo dobra - powiedział Jewhen Dykij - były dowódca kompanii batalionu Ajdar. Weteran komentował działania Rosjan wokół Konstantynówki. Jak wskazał, armia rosyjska wykrwawia się, próbując za wszelką cenę osiągnąć sukces w rejonie i rujnując swój potencjał militarny, który mógłby posłużyć do walk w innych miejscach.

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Ukraina, front walki z Rosjanami
Rosyjskie działania wokół Konstantynówki mogą zakończyć się katastrofą militarną - wskazuje ekspertDIEGO HERRERA CARCEDO/ANADOLUAFP

W skrócie

  • Były dowódca kompanii batalionu Ajdar uważa, że rosyjska armia ponosi duże straty, koncentrując się na walkach w Donbasie, co osłabia jej siły w innych rejonach.
  • Zdobycie Konstantynówki wymaga według niego wielu miesięcy walk, a rosyjskie wojsko już teraz doświadcza znaczących strat osobowych.
  • Anonimowy rosyjski generał twierdzi, że armia nie ma wystarczających zasobów, by utrzymać Krym, a rosyjski sztab generalny skupia się obecnie na walce o Donbas.
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Rosjanie prowadzą intensywne działania wokół Konstantynówki w obwodzie donieckim. Walki toczą się już w samym mieście. Zdaniem byłego dowódcy 24. Samodzielnego Batalionu Szturmowego, Konstantynówka - podobnie jak Bachmut - już praktycznie "nie istnieje".

W rozmowie na antenie Radia NV wojskowy podkreślał, że liczący jeszcze w ubiegłym roku ponad 8 tys. mieszkańców ośrodek miejski będzie musiał zostać całkowicie odbudowany po zakończeniu wojny.

Rosja strzela sobie w stopę w Donbasie? Ekspert wskazuje błędy armii Putina

Czy zdobycie Konstantynówki będzie praktycznym sukcesem dla Rosji? Dykij przekonuje, że paradoksalnie - wręcz przeciwnie. - To przerażające, co powiem, ale ta maniakalna koncentracja Putina na Donbasie jest teraz dla nas bardzo dobra. Popełniają strategiczny błąd - mówił o rosyjskiej armii specjalista wojskowy.

Jego zdaniem, zdobycie miasta zajmie Rosjanom jeszcze co najmniej kilka miesięcy. W tym czasie poniosą "straszliwe straty", które już dziś odczuwalne są w szeregach armii agresora.

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- Rosjanie zabijają tam wszystkie najbardziej gotowe do walki oddziały. A tymczasem na południu naprawdę szykuje się katastrofa - ocenił Dykij.

"Katastrofa militarna". Rosjanie wykrwawiają się w obwodzie donieckim

Były dowódca wskazał, że jeśli Rosjanie uprą się, by zdobyć Konstantynówkę, a nawet całą aglomerację wraz ze Słowiańskiem i Kramatorskiem, nie będą mieli już wystarczających zasobów ludzkich, by skierować je na południe i północ Ukrainy.

- Na południu jest też ogromny problem ze sposobem walki, poważny problem z dostawami paliwa dla żołnierzy, którzy tam pozostają. Rosjanie naprawdę przeżywają katastrofę militarną, ale w głupi sposób uderzają w Donbas. To najlepsze, co mogą dla nas zrobić - mówił Dykij.

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Specjalista stwierdził, że na obecnym etapie wojny rozejm jest nieopłacalny dla Ukrainy, choć władze nie mogą tego powiedzieć głośno. - To nasze szczęście, że Putin jest taki szalony - wskazał.

Rosyjski generał wieszczy czarny scenariusz. Bez szans na utrzymanie Krymu

Podobne zdanie na temat koncentracji wojsk w Donbasie wyraził przed kilkoma dniami anonimowy rosyjski generał, który udzielił wywiadu pochodzącemu z Rosji niezależnemu dziennikarzowi Dmitrijowi Kolezewowi.

Dowódca nie ukrywał, że po rosyjskiej stronie frontu panuje obecnie stagnacja. Armia ma podobno świadomość, że zdobycie Donbasu graniczy z cudem, a jedynym sposobem na osiągnięcie celu jest pozyskanie większej liczby żołnierzy.

Powiedział też, że obwód doniecki jest obecnie priorytetem dla sztabu generalnego. Powstrzymanie ataków na Krym jest drugorzędne i nie ma możliwości, by skutecznie odeprzeć uderzenia Ukraińców.

Zdaniem generała, Władimir Putin ma świadomość, że przekazywane mu przez wojsko raporty nie pokrywają się z rzeczywistością.

Źródło: Unian, Radio NV

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