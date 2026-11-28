W skrócie Rosyjskie organizacje pozarządowe pomagają żołnierzom w nielegalnym przekraczaniu granicy z Finlandią, co budzi poważny niepokój fińskich służb granicznych.

Komendant fińskiej Straży Granicznej ostrzega, że publikowane w sieci nagrania z podróży dezerterów osłabiają zdolność służb do skutecznego monitorowania granicy.

W bieżącym roku odnotowano 13 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, a rosyjscy uciekinierzy złożyli już w Finlandii łącznie około 200 wniosków o azyl.

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Fińska Straż Graniczna jest zaniepokojona zjawiskiem, z jakim przyszło jej walczyć. Jak opisuje serwis Yle, w tym roku 13 osób nielegalnie przekroczyło wschodnią granicę tego kraju, z dala od oficjalnych przejść granicznych. "Osiem przypadków miało miejsce w Karelii Północnej, w tym siedem w Ilomantsi" - wylicza Yle.

Rosjanom, którzy uciekają w ten sposób z frontu, pomagają rosyjskie organizacje pozarządowe. W sieci pojawiają się nagrania, które dokładnie przedstawiają proceder. To, zdaniem fińskich służb, może znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.

- Te filmy to rosnący trend, który dotyczy nie tylko granicy fińskiej - zauważył komendant tamtejszej Straży Granicznej Matti Pitkäniitty, dodając, że nagrania "są swego rodzaju Tripadvisorem (platformą turystyczną) dla osób nielegalnie przekraczających granice".

- Jeśli informacja o zauważonych środkach technicznego nadzoru zostanie opublikowana w internecie, osłabi to naszą zdolność do monitorowania granicy - stwierdził komendant.

Portal przytoczył dwa spośród wspomnianych nagrań. Na pierwszy rzut oka przypominają one filmy z beztroskiego biwakowania. Widoczni na nich mężczyźni palą ognisko w otoczeniu zieleni. Niedaleko paleniska widać rozbity namiot, zrobione pranie i przygotowane jedzenie. Na kolejnym można zobaczyć niespieszną wędrówkę wśród drzew. W rzeczywistości to kadry z długiej i nielegalnej podróży z Rosji do Finlandii przez lasy Karelii.

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Pitkäniitty uważa, że filmy te nie uchodzą uwadze także w Rosji. - Władze rosyjskie starają się zamknąć wykorzystywane szlaki i załatać luki w systemie nadzoru - ocenił.

Osoby stojące za przemytem zdają się tym jednak nie przejmować. "Wybieramy odcinki granicy, które pozwalają nam wprowadzić w błąd nadzór graniczny FSB" - oświadczył założyciel grupy Tvjordyi znak Władimir Berngardt.

"Jeśli Rosja wzmocni swoją granicę poprzez Północną Karelię, będziemy szukać innych słabych punktów wzdłuż rosyjskiej granicy" - podkreślił.

Jak podaje Yle, Rosjanie złożyli w tym roku w Finlandii około 200 wniosków o azyl, z czego około 10 miało dotyczyć dezerterów z wojska. Według cytowanej przez portal Melanie Soini, głównej specjalistki w fińskim Urzędzie ds. Imigracji, "potrzeba ochrony każdej osoby ubiegającej się o azyl jest zawsze oceniana indywidualnie, a decyzje podejmowane są na podstawie dostępnych, aktualnych informacji".

Proceder nie jest niczym nowym. W ubiegłym roku ten sam serwis przytoczył historię byłego bojownika grupy Wagnera, który ubiegał się o azyl po ucieczce z Rosji.

Jewgienij, który miał służyć jako dowódca kompanii w 433. Pułku Strzelców Zmotoryzowanych Rosji, przekroczył granicę fińską w Kiteen Välivaara - w zalesionym terenie bez ogrodzenia na granicy. Według Yle były bojownik trafił do fińskiego aresztu.

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Trzy lata temu dziennikarze Yle dotarli do dwóch Rosjan, którzy latem 2023 roku uciekli z kraju, przedostając się nielegalnie do Finlandii. Jeden z nich przekroczył granicę pieszo, przez lasy. Z kolei drugi przybył żaglówką i pontonem przez Zatokę Fińską. Obaj otrzymali od Fińskiej Służby Imigracyjnej (Migri) dowody osobiste, do których dziennikarze mieli mieć wgląd.

- Postanowiłem zostawić rodzinę w Rosji, ponieważ na razie nic im nie grozi, i przekroczyłem granicę fińską bez pozwolenia. Nie miałem innego wyboru - mówił Rosjanin, tłumacząc, że w kraju jest poszukiwany listem gończym za dezercję. Jak twierdzi, zarówno on, jak i jego bliscy są przeciwni wojnie w Ukrainie.

Migri oświadczyła, że nie gromadzi statystyk dotyczących rozpatrywania wniosków o azyl składanych przez dezerterów.

Źródło: Yle



