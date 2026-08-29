Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rośnie tragiczny bilans ataku na obwód kijowski. Kilkadziesiąt ofiar

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

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Co najmniej 37 osób zginęło w rejonie buczańskim w obwodzie kijowskim - przekazały lokalne władze. Ranne miały zostać 42 osoby. Rosjanie uderzyli m.in. w magazyn, w którym przechowywana była amunicja. Głos w sprawie zabrał Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział konsekwencje wobec osób, które zezwoliły na magazynowanie zbrojeń w pobliżu zabudowań cywilnych.

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Eksplozja po wybuchu w magazynie z amunicją w obwodzie kijowskim
Rosjanie uderzyli w ukraiński magazyn z amunicjąX/ayden/Zagonel materiał zewnętrzny

W skrócie

  • W rejonie buczańskim w obwodzie kijowskim zginęło co najmniej 37 osób, a 42 zostało rannych w wyniku ataku rosyjskiego, podczas którego trafiono w magazyn amunicji.
  • Ewakuowano 381 osób, wśród nich 59 dzieci, a uszkodzeniu uległo około 50 budynków, w tym dom opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.
  • Wołodymyr Zełenski poinformował o konsekwencjach dla osób odpowiedzialnych za lokalizację magazynu amunicji w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz o wszczęciu postępowań karnych dotyczących zaniedbań.
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Do uderzenia Rosjan doszło w miejscowości Myla.

"Ta liczba może nie być ostateczna. Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim" - informował szef obwodowej administracji państwowej Tymur Tkaczenko. Początkowo podawał liczbę 27 zmarłych. Kilka godzin później przekazał informację o 37 ofiarach śmiertelnych ataku.

Dodał, że trwa likwidacja skutków uderzenia Rosjan. W miejscu zdarzenia trwa akcja gaśnicza i poszukiwawczo-ratownicza.

Atak w obwodzie kijowskim. Tragiczne skutki uderzenia Rosjan

W strefie, w której doszło do ataku przeprowadzono ewakuację 381 osób, w tym 59 dzieci. Jak podaje Ukrinform, uszkodzonych zostało ok. 50 budynków.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że uderzono w magazyn z amunicją, doprowadzając do eksplozji. Zniszczenia odnotowano w otaczającej miejsce infrastrukturze.

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"Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a także dom opieki dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami" - napisał prezydent Ukrainy we wpisie w serwisie X.

Zełenski zapowiedział też, że osoby, które doprowadziły do przechowywania amunicji w pobliżu obszarów mieszkalnych poniosą konsekwencje. "Ci, którzy na to pozwolili, muszą ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje. Śledczy z Narodowej Policji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzą śledztwo przedprocesowe, wszczęto postępowania karne w sprawie zaniedbań służbowych" - poinformował.

"Ukraina nie może być pozostawiona sama w sobie". Zełenski apeluje

"W nocy miały również miejsce ataki na nasze obwody - odeski, dniepropietrowski, kijowski, zaporoski, sumski, chersoński, charkowski, mikołajowski, doniecki i czernihowski" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

Jak wskazał, w uderzeniach uczestniczyło ok. 260 rosyjskich dronów. "Kijów jest atakowany praktycznie bez przerwy przez drony odrzutowe. Ukraina nie może być pozostawiona sama sobie w poszukiwaniu rozwiązań obrony przed takimi atakami" - napisał.

Zełenski podziękował też sojusznikom pomagającym w nakładaniu na Rosję kolejnych sankcji i przekazywaniu Ukrainie pakietów wsparcia.

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