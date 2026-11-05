Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na szkołę. Zełenski podał nowy bilans

Karol Płatek

Karol Płatek

Do 43 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na szkołę w Komyszuwasze w obwodzie zaporoskim - poinformował Wołodymyr Zełenski. Pod gruzami mogą znajdować się kolejne dziesiątki osób. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa już czwarty dzień. Ukraiński prezydent przekazał również, że odnaleziono jedną z zaginionych osób żywą.

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Ukraińscy ratownicy przeszukują gruzy szkoły w Komyszuwasze po rosyjskim bombardowaniu.
Rosyjski atak na szkołę w Komyszuwasze. Ratownicy przeszukują gruzyELEFTHERIOS ELIS/AFP/East News/HANDOUT/AFP/East NewsEast News

W skrócie

  • Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na szkołę w Komyszuwasze wzrosła do 43 osób, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.
  • Trwająca od czterech dni akcja ratunkowa wciąż przeszukuje gruzy budynku, pod którymi według władz może znajdować się jeszcze kilkadziesiąt osób.
  • Prezydent Zełenski podczas spotkania w Madrycie rozmawiał z prezydentem Portugalii m.in. o wsparciu dla ukraińskiego systemu energetycznego i produkcji broni.
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Bilans ofiar rosyjskiego bombardowania szkoły w Komyszuwasze w obwodzie zaporoskim wzrósł do 43. Nowe informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Portugalii Antonio Jose Seguro w Madrycie.

Ukraiński przywódca podziękował swojemu rozmówcy za kondolencje złożone w związku z tragedią. Podkreślił, że zaatakowana placówka była miejscem, w którym mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną.

Ratownicy od czterech dni przeszukują zniszczony budynek. Według Zełenskiego pod gruzami może nadal znajdować się kilkadziesiąt osób. W czwartek udało się odnaleźć żywą jedną z osób uznawanych dotąd za zaginione.

Rosjanie zbombardowali szkołę w Ukrainie. Pod gruzami mogą być kolejne ofiary

Do ataku doszło w poniedziałek. Według ukraińskich władz rosyjskie wojska zrzuciły bomby lotnicze na szkołę, która pełniła również funkcję schronienia dla mieszkańców miejscowości położonej w pobliżu linii frontu.

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Zełenski informował wcześniej, że po pierwszym bombardowaniu Rosjanie przeprowadzili kolejny atak, zrzucając dziewięć bomb na schron, w którym ukrywali się ludzie.

Wśród zabitych znaleźli się ratownicy i funkcjonariusze policji uczestniczący w działaniach po nalocie.

"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że co tydzień mieszkańcy, którzy pozostali w Komyszuwasze, otrzymywali pomoc humanitarną właśnie w tym miejscu" - podkreślał wcześniej prezydent Ukrainy.

Odwołał się do ostatnich wydarzeń związanych z miejscowością Ołeszki, której mieszkańców udało się ewakuować w ubiegłym tygodniu.

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"Po operacji humanitarnej w Ołeszkach nastąpił moment, w którym kolejne kroki mogłyby pokazać, że postęp w kierunku pokoju jest możliwy" - wskazał Zełenski. Tymczasem atak w Komyszuwasze stanowi dowód na to, że "Rosja nie chce deeskalacji ani prawdziwej sprawiedliwości".

Wojna w Ukrainie. Zełenski rozmawiał z prezydentem Portugalii

Podczas spotkania w Madrycie przywódcy Ukrainy i Portugalii omówili również możliwość dalszego wsparcia ukraińskiego systemu energetycznego, który poniósł znaczne straty w wyniku rosyjskich ataków.

Zełenski poruszył także kwestię wspólnej produkcji uzbrojenia. Wyraził nadzieję na kolejne działania Portugalii wspierające obronę Ukrainy.

Rozmowy były kontynuacją wcześniejszych kontaktów obu przywódców. W marcu Seguro zapewnił Zełenskiego o niezmiennym wsparciu dla Ukrainy, obejmującym pomoc wojskową, finansową, humanitarną i polityczną. Opowiedział się również za dalszą integracją Ukrainy z Unią Europejską oraz pokojem opartym na poszanowaniu jej suwerenności i integralności terytorialnej.

Współpraca obronna obu państw ma już konkretne podstawy. W grudniu 2025 roku Ukraina i Portugalia podpisały wspólną deklarację dotyczącą produkcji dronów morskich. Kwestia rozwoju wspólnych projektów zbrojeniowych powróciła podczas czwartkowego spotkania w Madrycie.

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