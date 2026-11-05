W skrócie
- Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na szkołę w Komyszuwasze wzrosła do 43 osób, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.
- Trwająca od czterech dni akcja ratunkowa wciąż przeszukuje gruzy budynku, pod którymi według władz może znajdować się jeszcze kilkadziesiąt osób.
- Prezydent Zełenski podczas spotkania w Madrycie rozmawiał z prezydentem Portugalii m.in. o wsparciu dla ukraińskiego systemu energetycznego i produkcji broni.
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Bilans ofiar rosyjskiego bombardowania szkoły w Komyszuwasze w obwodzie zaporoskim wzrósł do 43. Nowe informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Portugalii Antonio Jose Seguro w Madrycie.
Ukraiński przywódca podziękował swojemu rozmówcy za kondolencje złożone w związku z tragedią. Podkreślił, że zaatakowana placówka była miejscem, w którym mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną.
Ratownicy od czterech dni przeszukują zniszczony budynek. Według Zełenskiego pod gruzami może nadal znajdować się kilkadziesiąt osób. W czwartek udało się odnaleźć żywą jedną z osób uznawanych dotąd za zaginione.
Rosjanie zbombardowali szkołę w Ukrainie. Pod gruzami mogą być kolejne ofiary
Do ataku doszło w poniedziałek. Według ukraińskich władz rosyjskie wojska zrzuciły bomby lotnicze na szkołę, która pełniła również funkcję schronienia dla mieszkańców miejscowości położonej w pobliżu linii frontu.
Zełenski informował wcześniej, że po pierwszym bombardowaniu Rosjanie przeprowadzili kolejny atak, zrzucając dziewięć bomb na schron, w którym ukrywali się ludzie.
Wśród zabitych znaleźli się ratownicy i funkcjonariusze policji uczestniczący w działaniach po nalocie.
"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że co tydzień mieszkańcy, którzy pozostali w Komyszuwasze, otrzymywali pomoc humanitarną właśnie w tym miejscu" - podkreślał wcześniej prezydent Ukrainy.
Odwołał się do ostatnich wydarzeń związanych z miejscowością Ołeszki, której mieszkańców udało się ewakuować w ubiegłym tygodniu.
"Po operacji humanitarnej w Ołeszkach nastąpił moment, w którym kolejne kroki mogłyby pokazać, że postęp w kierunku pokoju jest możliwy" - wskazał Zełenski. Tymczasem atak w Komyszuwasze stanowi dowód na to, że "Rosja nie chce deeskalacji ani prawdziwej sprawiedliwości".
Wojna w Ukrainie. Zełenski rozmawiał z prezydentem Portugalii
Podczas spotkania w Madrycie przywódcy Ukrainy i Portugalii omówili również możliwość dalszego wsparcia ukraińskiego systemu energetycznego, który poniósł znaczne straty w wyniku rosyjskich ataków.
Zełenski poruszył także kwestię wspólnej produkcji uzbrojenia. Wyraził nadzieję na kolejne działania Portugalii wspierające obronę Ukrainy.
Rozmowy były kontynuacją wcześniejszych kontaktów obu przywódców. W marcu Seguro zapewnił Zełenskiego o niezmiennym wsparciu dla Ukrainy, obejmującym pomoc wojskową, finansową, humanitarną i polityczną. Opowiedział się również za dalszą integracją Ukrainy z Unią Europejską oraz pokojem opartym na poszanowaniu jej suwerenności i integralności terytorialnej.
Współpraca obronna obu państw ma już konkretne podstawy. W grudniu 2025 roku Ukraina i Portugalia podpisały wspólną deklarację dotyczącą produkcji dronów morskich. Kwestia rozwoju wspólnych projektów zbrojeniowych powróciła podczas czwartkowego spotkania w Madrycie.