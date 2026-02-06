Wojna w Ukrainie
Rosną straty Rosji na froncie. Moskwa nie nadąża z werbowaniem żołnierzy

Marcin Czekaj

Styczniowe straty Rosji były większe niż liczba żołnierzy, których Moskwie udało się zwerbować w tym samym czasie - poinformował Ołeksandr Syrski. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy dodał jednocześnie, że wprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany w szkoleniu wojskowym "pozwoliły zmniejszyć" straty Kijowa na polu bitwy. Mimo to Rosja w dalszym ciągu kontynuuje masowe ataki.

Widoczny mężczyzna w garniturze na pierwszym planie oraz oddział żołnierzy w mundurach wojskowych z odznaczeniami i rosyjskimi flagami na rękawie maszerujący w szyku.
Wojna w Ukrainie. Styczniowe straty Rosji przewyższyły liczbę żołnierzy, jaką Moskwa była w stanie zwerbować w tym samym czasieContributor | Sefa Karacan/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Ołeksandr Syrski poinformował, że w styczniu Rosja straciła 31 700 żołnierzy, co przewyższa liczbę zwerbowanych przez Moskwę w tym samym czasie.
  • Zmiany w ukraińskim systemie szkolenia wojskowego przyczyniły się do zmniejszenia strat Kijowa na polu bitwy.
  • Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. W nocy doszło do uderzenia w Zaporoże, gdzie odnotowano ofiary wśród cywilów.
Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski poinformował po wideokonferencji z dowódcami centrów szkoleniowych i brygad, że styczniowe straty Rosji były większe niż liczba żołnierzy, których Moskwie udało się zwerbować w tym samym czasie.

Syrski napisał na Facebooku, że w sumie Rosja straciła w styczniu 31 700 żołnierzy. Mowa zarówno o zabitych, jak i ciężko rannych.

"To wynik działań bojowych, które znacząco osłabiły ofensywne możliwości wroga" - napisał dowódca.

Wojna w Ukrainie. Syrski wiąże wyniki na froncie z poprawą systemu szkolenia wojskowego

Wojskowy powiązał następnie wyniki na froncie z poprawą ukraińskiego systemu szkolenia wojskowego.

Naczelny dowódca stwierdził jednocześnie, że wciąż jest sporo pracy do wykonania w kwestii dalszej poprawy ukraińskiego systemu.

    Syrski przekazał bowiem, że w trakcie wspomnianej wideokonferencji wysłuchał raportów dowódców ośrodków szkoleniowych na temat programów adaptacji rekrutów, zabezpieczenia poligonów oraz budowy i wyposażenia schronów.

    Jego zdaniem armia musi podnieść standardy instruktorów i zmienić ich podejście do pracy. Ponadto kluczowa ma być także poprawa wyposażenia ośrodków szkoleniowych i poligonów, ich bezpieczeństwa oraz warunków socjalnych.

    Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy: Zmiany zmniejszyły straty na polu bitwy

    Ołeksandr Syrski nakazał także ściślejszy nadzór nad jakością szkoleń i to zarówno w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych, jak i w brygadach bojowych. Z jego zapowiedzi wynika, że rozpoczęty jesienią audyt podstawowego szkolenia ogólnego będzie kontynuowany.

    Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy zauważył przy tym, że zmieniony program szkolenia wojskowego - wydłużony do 1,5 miesiąca z obowiązkowym okresem adaptacji - "już zmniejszył straty ukraińskie na polu bitwy".

      Serwis Euromaidan Press dodaje także, że za sukcesem ukraińskiej armii na polu bitwy ma stać również proces "przekształcania weteranów w instruktorów", którzy następnie szkolą rekrutów.

      Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę

      Dodajmy, że wspomniane straty Rosji i zmiany w ukraińskiej armii nie zniechęcają jednak Kremla do dalszych ataków. W piątek poinformowano bowiem o uderzeniu w Zaporoże, w wyniku którego ranny został 14-letni chłopiec. Ostrzał doprowadził również do odcięcia od prądu 12 tysięcy odbiorców.

      Ponadto szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie zaporoskim zginęło małżeństwo: 49-letni mężczyzna i jego o rok młodsza żona. Łącznie rannych zostało pięć osób.

      W trakcie nocnych i porannych ataków w kraju działała obrona przeciwlotnicza. Alarmy ogłoszono w kilku regionach Ukrainy. Według obserwatorów eksplozje słyszano m.in. w Sumach i Kropywnyckim.

      Źródła: Euromaidan Press, Unian

