W skrócie Minister ds. rozwoju cyfrowego Rosji Maksud Szadajew poinformował o możliwości podglądu wiadomości rosyjskich żołnierzy przez zagraniczne służby wywiadowcze.

Rosyjskie wojska zostały odcięte od nieautoryzowanego dostępu do sieci Starlink przez działania ukraińskiego rządu i Space X.

Ukraińskie jednostki cybernetyczne przeprowadziły operację, w której zdobyły dane o rosyjskich terminalach Starlink i przekazały je ukraińskim służbom.

- Zagraniczne służby wywiadowcze mogą widzieć wiadomości wysyłane przez rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie - powiedział minister ds. rozwoju cyfrowego Rosji Maksud Szadajew, na którego słowa powołuje się agencja Interfax.

W lutym Kreml nałożył ograniczenia na aplikację Telegram, argumentując, że serwis nie usuwał treści ekstremistycznych. Wcześniej spekulowano, że Telegram zostanie całkowicie zablokowany jeszcze w 2026 roku.

Rosyjskie wojska muszą mierzyć się jednak nie tylko z ograniczeniami na Telegramie, ale i wyłączeniem przez Space X terminali Starlink, których używali w wojnie z Ukrainą. Rosjanie od dłuższego czasu korzystali z nieautoryzowanego dostępu do sieci Starlink w celu obsługi dronów i innego sprzętu wojskowego na obszarze okupowanej Ukrainy.

Skutecznie możliwość korzystania z sieci zablokował im ukraiński rząd we współpracy ze Space X, wprowadzając obowiązkową rejestrację i system "białej listy". Decyzja amerykańskiego koncernu odbiła się na komunikacji między wojskowymi.

Sytuację próbuje wykorzystać Kijów. Ukraińska jednostka cybernetyczna twierdzi, że udało jej się oszukać rosyjskich żołnierzy, aby ci ujawnili swoje pozycje i przekazali pieniądze Siłom Zbrojnym Ukrainy. Operację przeprowadzono, udając pomoc w ponownym podłączeniu owych Starlinków - przekazał "Kyiv Independent".

Ukraińskie siły cybernetyczne podszyły się pod powiązaną z Rosją usługą aktywacyjną i zaoferowały pomoc w przywróceniu terminali odłączonych na mocy nowych zasad rejestracji - poinformowała gazeta.

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym w mediach społecznościowych operację przeprowadziła 256. Dywizja Ataku Cybernetycznego we współpracy z InformNapalm i MILITANT.

Jak czytamy, rosyjscy żołnierze otrzymali instrukcję, by przesłać dane identyfikacyjne oraz współrzędne swoich terminali pod pretekstem, że urządzenia zostaną reaktywowane przy pomocy ukraińskich centrów usług administracyjnych.

Grupa poinformowała, że zebrała 2420 pakietów danych dotyczących terminali używanych przez Rosjan i przekazała je ukraińskim organom ścigania oraz agencjom obrony. Według oświadczenia dane te zostały udostępnione władzom w celu "ostatecznego wprowadzenia ich w tryb cegły - trwałego unieruchomienia urządzeń.

Jednostka twierdzi, że terminale zostały następnie dezaktywowane. Grupa dodała również, że otrzymała od rosyjskich żołnierzy próbujących przywrócić łączność kwotę 5870 dolarów, którą przekazuje na zbiórki funduszy na ukraińskie drony.

