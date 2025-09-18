W skrócie Rosja stoi w obliczu katastrofy demograficznej z powodu wojny w Ukrainie i rekordowo niskiej liczby urodzeń.

Szacuje się, że liczba ludności Rosji zmniejszy się o 25 proc. w ciągu najbliższych 50 lat.

Kreml próbując przeciwdziałać trendom, wdraża politykę pronatalistyczną i ukrywa oficjalne dane demograficzne, jednak eksperci wątpią w skuteczność tych działań.

Komunikat ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) pojawił się w czwartkowy poranek w serwisie Telegram. Wieszczy on, że konsekwencje wojny dla agresora będą potężne - w Rosji spodziewany jest spadek liczby ludności o 25 procent.

"Już teraz przedsiębiorstwa w Rosji odczuwają niedobór siły roboczej, a w placówkach kształcenia zawodowego brakuje studentów. Najbardziej przygnębiające trendy demograficzne odnotowuje się w dalekowschodnich regionach państwa agresora, skąd Moskwa wywiozła większość mężczyzn i wysłała ich na zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie społeczeństwo na demograficznym zakręcie

Według Kijowa rozpoczęta przed trzema latami napaść jest jedną z głównych negatywnych przyczyn nadchodzącej katastrofy demograficznej państwa agresora. "Podczas działań wojennych Federacja Rosyjska straciła ponad milion żołnierzy swojej armii okupacyjnej, którzy zginęli lub zostali ranni: większość z nich to mężczyźni w wieku od 20 do 35 lat, którzy stanowią podstawę piramidy demograficznej" - wskazał HUR.

Wywiad ukraiński przypomniał także zmianę strategii Kremla, która "aktywniej angażuje migrantów zarobkowych", choć i tak część z nich trafia na front.

"Takie podejście Kremla po raz kolejny świadczy o niechęci dyktatury Putina do zaprzestania działań wojennych, a wręcz przeciwnie - do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie, wykorzystując do ostatniej kropli zniewolone narody tak zwanej Federacji Rosyjskiej, a także męską populację na okupowanych terytoriach Ukrainy" - konkluduje HUR.

Fatalne prognozy demograficzne. Rosja odmówiła publikacji danych

Negatywne skutki odczuwa kremlowska administracji, jednak zamierza to trzymać w tajemnicy przed społeczeństwem. W maju "Newsweek" i "Moscow Times" poinformowały, że Rosja po raz pierwszy odmówiła opublikowania statystyk demograficznych z powodu spadku liczby urodzeń do poziomu nieobserwowanego od końca XVIII lub początku XIX wieku.

Mniejsza liczba urodzeń przy jednoczesnym odpływie i wysokiej śmiertelności z powodu prowadzenia działalności oznacza znaczny wzrost udziału osób starszych. Zatem zwiększy to stosunek osób nieprodukcyjnych do aktywnych zawodowo i obciąży system emerytalny i służbę zdrowia.

Według demografów w Rosji dojdzie do "regionalnych depopulacji i pustoszenia obszarów peryferyjnych". Analitycy wskazują, że na migracji do metropolii lub też emigracji najbardziej straci Syberia, a także inne północno-wschodnie obwody Rosji.

Sytuacji już w zeszłym roku przyglądał się Ośrodek Studiów Wschodnich. Według ekspertów Kreml będzie próbował prowadzić politykę pronatalistyczną, wprowadzając zachęty finansowe dla rodzin, a także wspierać migrację, co jednak może mieć znikomy wpływ na odwrócenie negatywnej tendencji. Jak czytamy, "jeśli obecne trendy się utrzymają, populacja Rosji będzie się kurczyć - Rosstat przewiduje spadek do ok. 130-140 mln do 2045 r., a ONZ prognozuje dalszy spadek do ok. 126 mln do 2100 r.".

