Rosjanom pali się grunt pod nogami? Plan Putina może się posypać

W skrócie Rosyjska armia w Ukrainie ponosi rosnące straty, co według urzędników europejskich i ukraińskich zmniejsza szanse na przełom na froncie i utrudnia działania ofensywne.

Rosja rekrutuje więcej osób z kryminalną przeszłością, zwiększa nacisk na poborowych i wypłaca wyższe rekompensaty, by wypełnić cele mobilizacyjne, a dominująca liczba rekrutów pochodzi z najbiedniejszych regionów kraju.

Dane wywiadowcze oraz źródła wskazują na wysoką liczbę zgonów spowodowanych głównie przez drony, presję dowódców oraz zamianę strat w sprzęcie na straty w ludziach.

"Financial Times" opisuje, że w ostatnim czasie rosyjska armia w Ukrainie odnotowała gwałtowny wzrost liczby zabitych bądź zaginionych żołnierzy, co zdaniem urzędników europejskich i ukraińskich zmniejsza szanse okupanta na przełom na polu bitwy. Tego z kolei oczekiwać ma Władimir Putin.

"FT" powołuje się na analityków, którzy mają twierdzić, że wzrost strat utrudni Rosjanom kontynuację wyczerpujących działań ofensywnych.

Wizja zarobku czy wysokie odszkodowania nie zachęcają Rosjan do wstępowania w szeregi armii tak tłumnie jak wcześniej. Z tego powodu Moskwa musi rekrutować więcej osób z kryminalną przeszłością, przerzucać rannych i wywierać większą presję na poborowych.

Dziennikarze, wskazując na dane firmy analitycznej Frontelligence Insight, opisują, że wskaźnik dezercji osiągnął poziom najwyższy od początków trwania pełnoskalowej wojny.

Wojna w Ukrainie nie po myśli Putina? Rosną straty Moskwy

Michael Kofman, pracownik naukowy z think tanku Carnegie Endowment for International Peace, ocenił, że Putin zakładał, że presja na szerokim froncie doprowadzi do załamania się obrony Ukrainy. - Ale sposób, w jaki rosyjskie siły walczą, po prostu nie doprowadzi do operacyjnego przełomu - dodał.

W grudniu 2025 roku dyktator z Kremla mówił, że zajęcie czterech częściowo okupowanych regionów Ukrainy postępuje "zgodnie z planem". Tymczasem wojska mają realizować zadanie o wiele wolniej i ponosząc koszty wyższe niż kiedykolwiek wcześniej od wybuchu wojny w lutym 2022 roku.

Rosyjskie postępy miały średnio wynosić dziennie od około 15 do 70 m i to w najbardziej agresywnych operacjach.

Dziennik wskazuje przy tym na sytuację Ukraińców, którzy - by ratować kluczowe odcinki frontu, musieli ponieść straty w innych miejscach. Głównodowodzący ukraińskiej armii Ołeksandr Syrski stwierdził, że w 2025 roku 90 proc. nowych rekrutów posłano do walki, by zastąpili zabitych.

Rosjanie twierdzą, że w 2025 roku zrekrutowali 422 704 bojowników. Podobny cel wyznaczyli sobie na 2026 rok - czytamy.

Według raportu CSIS (Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych) w wojnie zginąć miało co najmniej 325 tysięcy Rosjan. Pięć razy więcej niż we wszystkich wojnach ZSRR i Rosji od czasów II wojny światowej.

W ostatnich miesiącach - jak podaje prezydent Ukrainy - co miesiąc ginąć lub odnosić rany ma od 30 do 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Urzędnicy Zachodu mają podawać podobne dane, które uwzględniają też wojskowych lżej rannych. Jeśli takie tempo się utrzyma, Rosjanie mogą mieć problem z bieżącym uzupełnianiem tej luki.

Wojna. Drony zdominowały pole walki w Ukrainie

W kontekście strat "FT" wskazuje na intensywne wykorzystanie dronów, które zdominowały pole walki i utrudniły posuwanie się naprzód bez strat. Zgodnie z raportem łotewskiego wywiadu zagranicznego bezzałogowce odpowiadają obecnie za 70-80 proc. zgonów i rannych (po obu stronach).

Nie bez znaczenia są też naciski moskiewskich dowódców, którzy chcą przeć na froncie, przekraczając granice rozsądku, co prowadzi do wzrostu liczby ofiar. Rosjanie stawiają też na piechotę, zamieniając straty w sprzęcie na straty w ludziach.

"FT" opisuje, że wypłaty, które mogą stanowić równowartość standardowego wynagrodzenia z kilku lat, spadły, ale ostatnio znów wzrosły. Może świadczyć to o staraniach lokalnych władz, by sprostać wyznaczonym celom rekrutacyjnym.

W obliczu słabnącej gospodarki wojennej wydatki te mogą zacząć coraz bardziej obciążać budżety. Wskazano też, że dominująca liczba rekrutów pochodzi z najbiedniejszych regionów Rosji. Raport Bell niezależnego rosyjskiego portalu informacyjnego wskazywał, że mężczyźni z Buriacji czy Tuwy na Syberii byli narażeni na śmierć 25 razy bardziej, walcząc w Ukrainie, niż żołnierze z Moskwy.

Zdaniem Michaela Kofmana Rosja może postępować w ten sposób, ale nie w nieskończoność. - W końcu skończą się ludzie, dla których pieniądze są tego warte - mówił.

Rosjanie zakłamują swoje wyniki na froncie. ISW opisuje

W jednym z ostatnim raportów Instytut Studiów nad Wojną pisał z kolei o fałszywych komunikatach Rosjan z pola walki, które mają maskować wcześniejsze kłamstwa o rzekomych postępach na froncie. Taktyka ta wpisywałaby się w narrację o wysokiej presji na wyniki na polu walki.

"Siły rosyjskie prawdopodobnie fałszywie twierdzą, że siły ukraińskie prowadzą 'kontrofensywę' w pobliżu granic obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego, by sprostować wcześniejsze kłamliwe doniesienia o ich postępach w tym regionie" - pisał ISW.

Rozpisywać mieli się o tym m.in. rosyjscy blogerzy wojskowi. Rzecznik ukraińskich Sił Obrony Południa pułkownik Władysław Wołoszyn zaprzeczył tym informacjom.

Źródła: "Financial Times", ISW

