W skrócie Tatiana Sterchowa, która niedawno pochowała syna poległego na wojnie w Ukrainie, publicznie zwróciła się do Władimira Putina.

Rosjanka oskarżyła władze na Kremlu o oszukiwanie obywateli i oficerów o korupcję.

Kobieta wezwała inne matki do wyrażenia sprzeciwu wobec mobilizacji.

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Tatiana Sterchowa opublikowała nagranie w rosyjskim serwisie społecznościowym VKontakte. Materiał udostępnił następnie niezależny rosyjski portal Chołod.

- Kilka dni temu pochowałam syna. Co to się dzieje w naszej Rosji? Władimirze Władimirowiczu Putinie, co pan robi? Niszczycie naszych chłopaków! Niszczycie ich, zabijacie - mówi na nagraniu wyraźnie wzburzona kobieta.

Matka rosyjskiego żołnierza uderza w Putina. "Nie oddam drugiego syna"

Sterchowa opowiada, że na powrót ciała syna do kraju czekała rok i osiem miesięcy. - Przywieźli go bez głowy - mówi. Chwilę później zwraca się bezpośrednio do rosyjskiego prezydenta: - Chcesz wojny domowej? Wkrótce ją dostaniesz.

Kobieta oskarża rosyjskie władze o oszukiwanie obywateli. Przekonuje również, że ludzie są coraz bardziej rozczarowani sytuacją w kraju.

Opowiada przy tym o problemach, z jakimi zetknęła się już po śmierci syna. Jak twierdzi, nie może otrzymać należnych jej "marnych" 60 tys. rubli (około 2610,80 zł), ponieważ wojskowa komenda uzupełnień domaga się oryginału dokumentu potwierdzającego śmierć. Ten - według jej relacji - został wcześniej zabrany w celu dopełnienia formalności związanych z wystawieniem aktu zgonu.

Sterchowa odnosi się również do pogłosek o możliwej kolejnej mobilizacji. - Oddam życie, nie oddam mojego drugiego syna. Nie oddam go! - krzyczy.

Następnie apeluje bezpośrednio do innych Rosjanek. - Matki, powstańcie, powstańcie. Dlaczego zabijają naszych synów? To kpina! Putin, kiedy to wszystko powstrzymasz? - pyta.

W dalszej części nagrania kobieta oskarża także rosyjskich oficerów o korupcję. Według niej żołnierze są zmuszani do płacenia za możliwość uniknięcia wysłania na front lub odejścia ze służby.

- Chcesz odejść? Zapłać! Nie chcesz iść na front? Zapłać! Ilu jeszcze zniszczysz? - mówi, oskarżając dowódców o zarabianie na żołnierzach i dramacie ich rodzin.

- Czy te twoje p... szakale, ci p... oficerowie, będą zarabiać na naszych synach, na naszych łzach? - pytała. - Dość już, dość! - powiedziała na koniec.

Rosyjskie straty w Ukrainie. Setki tysięcy zabitych

Niezależne ośrodki i analitycy wskazują na ogromną skalę rosyjskich strat poniesionych od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Według szacunków Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) do czerwca 2026 roku łączne straty rosyjskiej armii - obejmujące zabitych, rannych i zaginionych - miały sięgnąć około 1,4 mln ludzi. Co najmniej 450 tys. rosyjskich żołnierzy miało zginąć.

Własne wyliczenia prowadzą również niezależny rosyjski portal Mediazona oraz rosyjska redakcja BBC. Dziennikarze analizują m.in. oficjalne informacje o poległych, dane z rejestru spraw spadkowych i statystyki sądowe. Według ich ustaleń rzeczywista liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na wojnie, jest znacznie wyższa od oficjalnych danych publikowanych przez Moskwę.

Skala strat ma być szczególnie wysoka wśród Rosjan zmobilizowanych jesienią 2022 roku. Wówczas do armii powołano około 300 tys. osób.

Według obliczeń ekonomisty Janisa Klugego, opartych na danych z rosyjskiego budżetu federalnego, trzy lata później na froncie pozostawało około 168 tys. spośród nich. Analityk szacuje, że do 2026 roku straty wśród zmobilizowanych mogły sięgnąć około 60 proc., a w służbie pozostawało niewiele ponad 100 tys. żołnierzy z tej grupy.

Źródło: The Moscow Times



