W skrócie Anastazja Kaszewarowa wyraziła obawę, że mobilizacja pięciu milionów osób przez rosyjskie wojsko może okazać się "katastrofalna" i poddaje w wątpliwość jej zasadność.

Według agencji Unian zarówno Kaszewarowa, jak i inni rosyjscy propagandyści twierdzą, że brakuje nie tylko sprzętu i dowódców, ale taka mobilizacja oznaczałaby masowe ofiary.

Dane rosyjskiej redakcji BBC wskazują, że liczba rosyjskich żołnierzy zmarłych w Ukrainie pochodzących tylko z dwóch regionów przekroczyła straty ZSRR w Afganistanie, a tempo rekrutacji do armii rosyjskiej spadło o ok. 20 proc. w latach 2025-2026.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Kwestia mobilizacji, która jest podnoszona przez dowództwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, może doprowadzić do katastrofy - powiedziała Anastazja Kaszewarowa. To rosyjska blogerka, prokremlowska propagandystka wojenna, znana jako "Z-blogerka".

Kaszewarowa odniosła się do rzekomych planów Rosji, dotyczących mobilizacji pięciu milionów osób.

Rosja: Propagandystka kwestionuje plany mobilizacji. "Po co?"

- Jeśli potrafimy zmobilizować pięć milionów ludzi, to czy mamy dla nich broń? I czy w ogóle musimy ich mobilizować, bo jeśli nadal będziemy marnować zasoby ludzkie, wysyłając tysiące ludzi pod drony, to po co? Żeby po prostu zginęli? Ilu Rosjan ginie, zostaje kalekami, znika bez śladu? - pytała propagandystka.

Agencja Unian przypomina, że na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Kaszewarowa pochwalała działania Władimira Putina, teraz nie jest zadowolona z rozwoju sytuacji.

Również inni rosyjscy propagandyści uważają, że w przypadku mobilizacji na taką skalę w Rosji zabraknie nie tylko broni i sprzętu, ale także "kompetentnych dowódców". Uważają, że będzie to masowa ofiara - podaje agencja Unian.

Straty Rosji w Ukrainie.Tylko z dwóch regionów więcej niż w Afganistanie

Rosyjska redakcja BBC podawała, że udało się ustalić nazwiska 216 205 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie.

Z danych tych wynika, że liczba zmarłych żołnierzy, pochodzących tylko z dwóch regionów Rosji - Baszkirii i Tatarstanu - przewyższa ogólne straty poniesione przez ZSRR podczas 10-letniej wojny w Afganistanie. Tylko z tych dwóch obwodów Rosja straciła łącznie 18 116 osób.

Z kolei jeśli wziąć pod uwagę gęstość zaludnienia w każdym regionie, to na czoło pod względem strat wysuwają się Tuwa, Buriacja i Ałtaj.

Unian przypomina, iż niemiecki badacz Janis Kluge w opublikowanej analizie wskazywał, że tempo rekrutacji żołnierzy kontraktowych do armii rosyjskiej spadło o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Według jego szacunków po względnie stabilnym roku 2024, tempo rekrutacji zaczęło spadać, a w latach 2025-2026 tendencja ta jedynie się nasiliła.

W niektórych okresach spadek wynosił około 20 proc. w porównaniu z poprzednimi miesiącami - podawał Kluge.

Unian dodaje też, że w zależności od źródła informacji, tempo rekrutacji Rosjan w pierwszym kwartale 2025 roku wynosiło od 1000 do 1200 osób dziennie. W pierwszym kwartale 2026 roku liczba ta wynosiła już od 800 do 1000 osób dziennie.

"Wydarzenia": Kradzież na wrocławskim rynku. Łupem padły obrazy warte 300 tysięcy złotych Polsat News