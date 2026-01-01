W skrócie Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że śmierć Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, została sfabrykowana.

Według HUR, rosyjskie służby specjalne zostały ośmieszone przez stronę ukraińską, której działania pozwoliły uratować Kapustina.

Kapustin, uznawany za osobistego wroga Putina, pozostaje gotów do dalszych działań bojowych i dowodzenia RDK.

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował w czwartkowym komunikacie, że Denis Kapustin, dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), nadal żyje.

W sobotę informację o jego śmierci przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Wojna w Ukrainie. HUR: Denis Kapustin żyje

Przedstawiciele RDK poinformowali wówczas, że mężczyzna zginął na froncie w nocy z 26 na 27 grudnia. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że Kapustin poniósł śmierć w wyniku ataku drona FPV na odcinku zaporoskim. Informację tę powieliły następnie ukraińskie media.

Czwartkowe doniesienia wskazują jednak na to, że dowódca RDK nadal żyje. Jak czytamy w komunikacie Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), informacje o jego śmierci zostały sfabrykowane.

"(Szef HUR - red.) Kyryło Budanow pogratulował dowódcy RDK Denisowi Kapustinowi oraz zespołowi Głównego Zarządu Wywiadu, którzy ośmieszyli rosyjskie służby specjalne" - wskazano, dodając, że wcześniej jego zabójstwo zostało zlecone przez "specjalne służby" Rosji, a na realizację zbrodni przeznaczono pół miliona dolarów. Pieniądze te miały zostać wykorzystane na wzmocniene jednostek HUR.

Informacje o śmierci Kapustina sfabrykowane? Ukraińcy zabrali głos

Służby wywiadowcze Ukrainy poinformowały, że życie Kapustina udało się uratować w wyniku "kompleksowej operacji specjalnej", która trwała ponad miesiąc. Jak wskazano, dowódca RKD jest uważany za "osobistego wroga" Władimira Putina, gdyż mimo swojej narodowości zdecydował się walczyć przeciwko Rosji wspólnie z ukraińską armią.

W związku ze swoją działalnością w listopadzie 2023 roku Kapustin został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności pod zarzutem zdrady stanu i aktów terroryzmu. Założony przez niego Rosyjski Korpus Ochotniczy to formacja zrzeszająca Rosjan, walczących po stronie Ukrainy. Mężczyzna jest poszukiwany przez władze rosyjskie.

Budanow pogratulował Kapustinowi "powrotu do życia". "Cieszę się, że środki przekazane na zrealizowanie twojego zabójstwa pomogły nam w walce. Życzę nam wszystkim i tobie osobiście powodzenia" - zacytowano szefa HUR w czwartkowym komunikacie.

Jak wskazano, Kapustin jest gotowy do kontynuowania działań bojowych i dalszego stania na czele RDK. Poinformowano, że jego tymczasowa nieobecność "nie wpłynęła na jakość i skuteczność misji".

