Rosjanie znaleźli się w "kotłach" pod Pokrowskiem. "Straty są ogromne"
Ukraińcy odnoszą sukcesy w okolicach Pokrowska. Tamtejsze jednostki zamknęły Rosjan w trzech kotłach, uniemożliwiając im swobodny odwrót. - Jednostki, które posunęły się w głąb, znalazły się w swego rodzaju "worku" - opowiadał głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Oleksandr Syrskyi. Jak donoszą rosyjscy propagandyści, "sytuacja jest katastrofalna", a straty wśród Rosjan "ogromne".
Głównodowodzący ukraińskimi siłami gen. Oleksandr Syrskyi przekazał, że rosyjskie jednostki znalazły się w okrążeniu w okolicach Pokrowska.
To właśnie w tym rejonie Rosjanie od ostatnich tygodni próbują przełamać linię frontu, prowadząc bardzo ciężkie walki.
Pokrowsk. Rosjanie zostali okrążeni. Syrskyi o szczegółach walk
Generał Syrskyi przekazał przy tym, że plany Rosjan na wiosnę i lato, które skupiały się m.in. na utworzeniu stref buforowych w regionach Charkowa, Sum oraz zajęciu Pokrowska, "nie zostały zrealizowane".
Według dowódcy w okolicach Pokrowska rosyjscy żołnierze posuwali się naprzód w grupach na głębokość od 12 do 20 kilometrów. Jak relacjonował, jednostki zostały odcięte nad rzeką Kazennyi Torets.
- Przewidując taki rozwój sytuacji, przemieściliśmy szereg jednostek wojskowych. Plan polegał na odcięciu zgrupowania wroga wzdłuż linii rzeki Kazennyi Torets. W ten sposób jednostki, które posunęły się w głąb, znalazły się w swego rodzaju "worku" - poinformował.
- Jednocześnie zamknęliśmy linię dzięki działaniom naszych sił powietrznych na zbiegających się osiach z północy i południa. Wróg znalazł się w pułapce. Obecnie trwa jego likwidacja - podkreślił.
Wojskowy zaznaczył, że Rosjanie stosują nową taktykę o nazwie "tysiąca cięć". Za jej sprawą próbują wykorzystywać małe grupy szturmowe w liczebności od czterech do sześciu żołnierzy w celu zakłócenia ukraińskiej logistyki bez poświęcania dużych środków.
Wojna w Ukrainie. "Kotły" w okolicach Pokrowska
Z kolei według relacji korespondenta wojennego Andriya Tsaplienki ukraińscy żołnierze doprowadzili do utworzenia trzech "kotłów", w których znalazły się rosyjskie jednostki. "Siły Zbrojne Ukrainy pozbawiły ich dróg ucieczki" - napisał na platformie Telegram.
Tsapilenko zacytował także słowa jednego z rosyjskich propagandystów, który twierdzi, że "sytuacja jest katastrofalna". - Nie ma wystarczającej liczby żołnierzy (...) straty są ogromne - opowiadał.
Informacje w sprawie "worków" w okolicach Pokrowska potwierdził rzecznik zgrupowania dnieprowskiego Sił Zbrojnych Ukrainy Wiktor Tregubow. Przekazał, że ukraińskie siły niszczą sukcesywnie rosyjską logistykę w Dobropilli. Rosjanie zmuszeni do odwrotu są uderzani z kilku stron.