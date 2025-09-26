Głównodowodzący ukraińskimi siłami gen. Oleksandr Syrskyi przekazał, że rosyjskie jednostki znalazły się w okrążeniu w okolicach Pokrowska.

To właśnie w tym rejonie Rosjanie od ostatnich tygodni próbują przełamać linię frontu, prowadząc bardzo ciężkie walki.

Pokrowsk. Rosjanie zostali okrążeni. Syrskyi o szczegółach walk

Generał Syrskyi przekazał przy tym, że plany Rosjan na wiosnę i lato, które skupiały się m.in. na utworzeniu stref buforowych w regionach Charkowa, Sum oraz zajęciu Pokrowska, "nie zostały zrealizowane".

Według dowódcy w okolicach Pokrowska rosyjscy żołnierze posuwali się naprzód w grupach na głębokość od 12 do 20 kilometrów. Jak relacjonował, jednostki zostały odcięte nad rzeką Kazennyi Torets.

- Przewidując taki rozwój sytuacji, przemieściliśmy szereg jednostek wojskowych. Plan polegał na odcięciu zgrupowania wroga wzdłuż linii rzeki Kazennyi Torets. W ten sposób jednostki, które posunęły się w głąb, znalazły się w swego rodzaju "worku" - poinformował.

- Jednocześnie zamknęliśmy linię dzięki działaniom naszych sił powietrznych na zbiegających się osiach z północy i południa. Wróg znalazł się w pułapce. Obecnie trwa jego likwidacja - podkreślił.

Wojskowy zaznaczył, że Rosjanie stosują nową taktykę o nazwie "tysiąca cięć". Za jej sprawą próbują wykorzystywać małe grupy szturmowe w liczebności od czterech do sześciu żołnierzy w celu zakłócenia ukraińskiej logistyki bez poświęcania dużych środków.

Wojna w Ukrainie. "Kotły" w okolicach Pokrowska

Z kolei według relacji korespondenta wojennego Andriya Tsaplienki ukraińscy żołnierze doprowadzili do utworzenia trzech "kotłów", w których znalazły się rosyjskie jednostki. "Siły Zbrojne Ukrainy pozbawiły ich dróg ucieczki" - napisał na platformie Telegram.

Tsapilenko zacytował także słowa jednego z rosyjskich propagandystów, który twierdzi, że "sytuacja jest katastrofalna". - Nie ma wystarczającej liczby żołnierzy (...) straty są ogromne - opowiadał.

Informacje w sprawie "worków" w okolicach Pokrowska potwierdził rzecznik zgrupowania dnieprowskiego Sił Zbrojnych Ukrainy Wiktor Tregubow. Przekazał, że ukraińskie siły niszczą sukcesywnie rosyjską logistykę w Dobropilli. Rosjanie zmuszeni do odwrotu są uderzani z kilku stron.

Plotki o przetasowaniu we władzach KO. Trzaskowski straci pozycję? Schetyna w ''Graffiti'': Jesień będzie gorąca z pewnością Polsat News Polsat News