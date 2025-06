Ataki rosyjskich dronów prowadzą do coraz większej liczby ofiar cywilnych w ukraińskich miastach.

W ostatnich tygodniach Rosjanie coraz częściej wykorzystują drony do ataków na ukraińskie miasta. Zdarza się, że jednej nocy są w stanie użyć nawet niemal 500 bezzałogowców . Wcześniej liczby te były znacznie mniejsze. Pięć największych ataków za pomocą dronów miało miejsce w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Rosja używa dronów nie tylko na większą skalę i częściej. Obrała też taktykę, zgodnie z którą lecą one w dużych chmarach i wysoko , przez co trudniej jest je zestrzelić z ziemi, na przykład za pośrednictwem karabinu maszynowego.

To sprawia, że ataki stały się skuteczniejsze. Żeby bowiem zestrzelić drony lecące na wysokości dwóch do pięciu kilometrów, Ukraińcy muszą skorzystać z rakiet, które są towarem deficytowym .

Rosjanie produkują na swoim terytorium przede wszystkim irańskie drony Shahed. Z danych przekazanych przez Christina Harward, analityczkę ISW wynika, że obecnie są w stanie zbudować ich ok. 2700 miesięcznie . Dodatkowo każdego miesiąca produkowane jest również ok. 2500 dronów wabików.

Duża ilość dronów wabików pozwala Rosji na skuteczniejsze przeprowadzanie ataków. Obecnie są one produkowane bowiem w ten sposób, by bardzo trudno było je odróżnić od dronów uzbrojonych. Ukraińcom jest więc dużo trudniej rozpoznać, który dron rzeczywiście stanowi zagrożenie i powinno się go zestrzelić.