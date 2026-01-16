W skrócie Rosja przeprowadziła intensywny ostrzał infrastruktury energetycznej Ukrainy, celując m.in. w Kijowie i Charkowie.

W wyniku ataków około 300 budynków mieszkalnych w Kijowie zostało pozbawionych ogrzewania podczas mrozów sięgających -11 stopni Celsjusza.

SBU zebrała dowody wskazujące, że Rosjanie od początku sezonu grzewczego w 2025 roku przeprowadzili 256 ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną i cieplną.

Ubiegłej doby Rosjanie dokonali intensywnego ostrzału Ukrainy. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie oraz Charkowie. W stolicy celem Rosji była elektrownia termalna, a w Charkowie "energetyczna infrastruktura krytyczna".

Rosyjskie ataki sprawiły, że w czwartek w Kijowie ok. 300 budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. W ukraińskiej stolicy panują siarczyste mrozy sięgające nawet -11 stopni Celsjusza.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują infrastrukturę energetyczną

"Sytuacja w ukraińskim sektorze energetycznym jest wyjątkowo poważna z powodu bezprecedensowych ataków Rosji i ekstremalnych mrozów w całym kraju" - napisał na platformie X Maksym Tymczenko, szef firmy DTEK - największej w kraju prywatnej firmy energetycznej.

Problem dostrzegają również ukraińskie władze. W środę prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił stan alarmowy w sektorze energetycznym, przede wszystkim w okolicach Kijowa, gdzie w wyniku rosyjskich ataków mieszkańcy regularnie tracą dostęp do prądu, ogrzewania i wody.

- Naszym zadaniem jest szybkie i efektywne odpowiadanie na obecne wyzwania w celu stabilizacji dostaw energii i ogrzewania - zapewnił minister energii Denys Szmyhal.

Zmasowane ataki na infrastrukturę krytyczną. SBU: Rosjanie popełniają zbrodnie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w piątek, że zbiera dowody na to, że Rosjanie celowo uderzają w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według SBU działanie takie można sklasyfikować jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

Śledczy zwracają uwagę, że od początku sezonu grzewczego w 2025 roku odnotowali 256 ataków na infrastrukturę energetyczną i grzewczą. Od października Rosjanie uderzyli w 11 elektrowni wodnych, 45 dużych elektrociepłowni, 49 elektrowni termalnych i 151 podstacji energetycznych.

Najwięcej ataków miało miejsce w obwodach kijowskim, charkowskim, odeskim, dniepropetrowskim, sumskim, mikołajewskim i obwodzie czernihowskim.

