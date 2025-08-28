Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Rosjanie zadali cios Ukrainie. Triumfują po ataku na okręt zwiadowczy

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Armia Putina uderzyła w okręt Marynarki Wojennej Ukrainy. W wyniku ataku śmierć poniósł jeden marynarz. Trwają poszukiwania kilku kolejnych - przekazał rzecznik ukraińskiej marynarki. Z kolei zdaniem rosyjskiego MON atak skierowany został w jednostkę "Symferopol". Według Rosjan jednostka zatonęła.

Rosja przypuściła atak na ukraiński okręt. Trwają poszukiwania marynarzy
Rosja przypuściła atak na ukraiński okręt. Trwają poszukiwania marynarzy Photo by NINA LIASHONOK / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Rosjanie zaatakowali ukraiński okręt wojenny, w wyniku czego zginął jeden marynarz, a kilku innych jest poszukiwanych.
  • Według rosyjskiego MON jednostka 'Symferopol' zatonęła po ataku przeprowadzonym przez bezzałogową łódź.
  • Ukraina uderzyła wcześniej w rosyjskie rafinerie, powodując eksplozje i pożary w strategicznych obiektach.
Jak podała agencja Ukrinform, powołując się na słowa rzecznika Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuka, Rosjanie przeprowadzili atak na jeden z ukraińskich okrętów.

W wyniku uderzenia śmierć poniósł jeden członek załogi, a kilku innych zostało rannych. - Zdecydowana większość załogi jest bezpieczna. Trwają poszukiwania kilku marynarzy - poinformował rzecznik.

Rosjanie zaatakowali ukraiński okręt. Wskazują na konkretną jednostkę

Z kolei według rosyjskiego MON uderzenie przeprowadzono na okręt zwiadowczy Sił Morskich Ukrainy "Symferopol". Do ataku wykorzystano szybką łódź bezzałogową. Resort wskazał, że jednostka zatonęła.

    Wcześniej Rosjanie przeprowadzili również poważne uderzenie na ukraińskie miasta, m.in. na Kijów. Jak poinformowały lokalne władze, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 15. Wśród zabitych znalazło się czworo dzieci.

    Szef wojskowej administracji miejskiej Kijowa Tymur Tkaczenko przekazał także, że akcja ratownicza w miejscach wybuchów wciąż trwa, a pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Według Tkaczenki rannych zostało ok. 40 osób. Dodał jednocześnie, że w związku z tragedią piątek będzie w Kijowie dniem żałoby.

    Wojna w Ukrainie. Ukraina zaatakowała rosyjskie rafinerie. Kłęby dymu i eksplozje

    W międzyczasie Ukraina zaatakowała dwie rosyjskie rafinerie. Do uderzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Informację o przeprowadzonej akcji przekazał w mediach społecznościowych m.in. szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko.

      "Podczas gdy Moskwa atakuje przedszkola i wieżowce, (w Rosji - red.) płonie wiele strategicznych obiektów, w tym rafinerie" - napisał.

      Andrij Kowalenko zamieścił na swoich kanałach także zdjęcia i nagrania z ataków. Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji wyjaśnił, że drony uderzyły w rafinerię Afipski w Kraju Krasnodarskim oraz rafinerię w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim.

      Drugi z obiektów należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft i jest jedną z największych rafinerii w Rosji. "Produkuje również paliwo dla lotnictwa wojskowego, w tym dla bombowców Tu-22M3" - przekazał portal RBC Ukraine.

