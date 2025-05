J.D. Vance odnosił się do aktualnej sytuacji w procesie rozmów pokojowych podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa organizowanej w Waszyngtonie. W swoim wystąpieniu polityk podkreślał, że Biały Dom rozpoczynając negocjacje z Kremlem starał się doprowadzić do sytuacji, w której Rosjanie, już na początku, podadzą wstępne warunki zakończenia wojny .

- Oni (Kijów - red.) nadal demonstrują swoją istotę, nadal demonstrują swój brak przygotowania i niechęć do pokoju (….) Tendencje do działań terrorystycznych i uderzeń w pokojowe cele. To uzasadnia kontynuację specjalnej operacji wojskowej - mówił, dodając, że Ukraina nie złożyła "ani jednego oświadczenia, które wskazywałoby na gotowość przystąpienia" do czasowego zawieszenia broni.