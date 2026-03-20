W skrócie Rosyjski dron uszkodził dwa handlowe statki pod zagraniczną banderą w południowym regionie Odessy, raniąc dwie osoby i uszkadzając budynki administracyjne oraz silosy zbożowe.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak w innych obwodach. Zginęło co najmniej sześć osób.

Władze Rosji twierdzą, że w obwodzie biełgorodzkim oraz miejscowości Murom zginęli cywile w atakach ukraińskich dronów.

Rosyjski dron uszkodził w południowym regionie Odessy dwa handlowe statki, które były pod zagraniczną banderą - przekazał gubernator regionu Ołeh Kiper.

"Dwa cywilne statki handlowe pod flagami Palau i Barbadosu były zacumowane i załadowane zbożem" - napisał Kiper na Telegramie. Jak dodał, ranne zostały dwie osoby, a uszkodzeniom uległy budynki administracyjne oraz zbożowe silosy.

Minionej nocy Rosjanie przeprowadzili uderzenia także w obwodzie zaporoskim. Jak przekazała regionalna administracja wojskowa, w wyniku ataków zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne.

Wojna w Ukrainie. Moskwa zaatakowała, Kijów odpowiedział

"Ogółem w ciągu doby okupanci przeprowadzili 864 uderzenia w 40 miejscowości obwodu zaporoskiego" - przekazał Iwan Fedorow, szef regionalnej administracji wojskowej.

W obwodzie sumskim zginęły trzy osoby, a 13 doznało obrażeń - przekazała lokalona policja.

W obwodzie dniepropietrowskim ranne zostały dwie osoby. "Wróg atakował rejony (powiaty) obwodu 16 razy z użyciem artylerii, dronów i bomb lotniczych" - podał naczelnik władz tego obwodu Ołeksandr Hanża.

Tej nocy zaatakowali także Ukraińcy. "W Rosji mężczyzna zginął w ataku ukraińskiego drona w obwodzie biełgorodzkim, graniczącym z Ukrainą" - twierdzi lokalny gubernator Wiaczesław Gładkow. Cywil miał zginąć również w miejscowości Murom.

Ukraińscy i amerykańscy negocjatorzy mają spotkać się w Stanach Zjednoczonych w sobotę na kolejne rozmowy - przekazał wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dyskusje między Rosją a Ukrainą, wspierane przez Stany Zjednoczone, zostały przerwane przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która wybuchła 28 lutego wraz z amerykańsko-izraelskimi uderzeniami na Iran.

Źródło: Reuters, AFP

