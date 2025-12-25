W skrócie Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta podczas świąt Bożego Narodzenia, powodując ofiary śmiertelne.

Amerykańscy senatorowie z obu partii ostro potępili działania Rosji i podkreślili brak poszanowania dla tradycji zawieszenia broni w czasie świąt.

Ataki spowodowały nie tylko straty ludzkie, lecz także przerwy w dostawie prądu w wielu regionach Ukrainy.

"Potępiamy brutalne rosyjskie ataki na Chersoń, Czernichów, Charków, Odessę, Sumy, Donieck i Krzywy Róg wymierzone w niewinnych Ukraińców, którzy zebrali się na modlitwie z ukochanymi, by uczcić narodziny Księcia Pokoju" - napisali amerykańscy senatorowie.

Stwierdzili oni również, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodził się na zawieszenie broni na czas świąt, jednak Władimir Putin "nakazał żołnierzom kontynuować brutalne zbrodnie agresji w czasie jednych z najświętszych dni dla chrześcijan".

Zwrócili również uwagę, że w czasie wielu wojen w historii, dochodziło do zawieszenia broni na czas świąt. "Dzisiejsza decyzja Putina, by przeprowadzić ataki zamiast wstrzymać ogień, jest trzeźwiejącym przypomnieniem dla nas wszystkich, że Putin jest bezwzględnym mordercą, którego nie interesuje pokój, i któremu nie można ufać" - napisali senatorowie.

"Wspieramy mieszkańców Kijowa, Odessy, Charkowa, Chersonia i Doniecka, którzy chcą uczcić narodziny Chrystusa w najtrudniejszych warunkach. Ukraińska wiara jest silniejsza od zła wypuszczonego dzisiaj przez Kreml" - dodali.

Oświadczenie podpisało dziewięciu senatorów: Jeanne Shaheen, Thom Tillis, Jacky Rosen, John Barrasso, Chris Coons, Angus King, Jerry Moran, Jeff Merkley oraz Chris Van Hollen.

Rosjanie uderzyli w święta. Dwie osoby nie żyją, wiele rannych

Mimo trwających świąt Bożego Narodzenie Rosjanie kontynuują bombardowania ukraińskich miast. W czwartek Rosja zaatakowała w wielu miejscach w całej Ukrainie, a w atakach zginęło dwoje cywilów, a co najmniej kilkunastu zostało rannych.

W Czernichowie rosyjski dron uderzył w pięciopiętrowy blok. W wyniku ataku zginęła 80-letnia kobieta, a dziesięć osób zostało rannych, w tym trójka dzieci. Z kolei w centrum Chersonia w bombardowaniu ranne zostały trzy osoby. Jedna osoba zginęła również w Doniecku, gdy Rosjanie uderzyli w grupę osób w trakcie ewakuacji z miasta.

Rosja uszkodziła również infrastrukturę energetyczną. W czwartek rano tysiące ludzi w obwodach chernichowskim, sumskim, charkowskim i dnipropietrowskim oraz odeskim pozostawało bez prądu.

