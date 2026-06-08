W skrócie W rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło co najmniej pięć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Ukraina odpowiedziała, przeprowadzając naloty na rosyjską infrastrukturę naftową, w tym magazyn ropy w Noworosyjsku i rurociąg w obwodzie wołgogradzkim.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o zestrzeleniu 124 z 155 dronów skierowanych na Ukrainę, podczas gdy rosyjskie władze przekazały, że strącono w nocy 310 ukraińskich bezzałogowców.

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Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w nocy Rosja dokonała bombardowania regionu za pomocą dronów i pocisków, które uderzały w infrastrukturę, domy mieszkalne i samochody. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej pięć osób, a 14 zostało rannych.

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Rosjanie zaatakowali również Odessę. "Wstępne raporty wskazują, że dwie osoby zostały ranne" - przekazał Serhij Łysak, będący szefem odeskiej administracji wojskowej. Obie osoby w momencie ataku czekały na przystanku autobusowym. Trafiły do szpitala z ranami od odłamków.

Z kolei w mieście Konotop w obwodzie sumskim dron uderzył w budynek mieszkalny. Trzy osoby zostały ranne, a co najmniej jedna nadal pozostaje pod gruzami. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Troje rannych trafiło do szpitali na oddział intensywnej terapii - przekazał burmistrz miasta Artem Semenikin.

W sumie Ukraina została w nocy zaatakowana 155 dronami. Według Dowództwa Sił Powietrznych wstępne dane wskazują, że udało się zestrzelić 124 z nich.

Ukraina odpowiada na rosyjskie ataki

Ataki w nocy przeprowadziła również Ukraina. Drony miały uderzyć między innymi w magazyn ropy znajdujący się Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim. W wyniku ataku na miejscu miało dojść do ponad 50 eksplozji oraz pożaru.

Ukraińcy mieli uderzyć również w infrastrukturę naftową w obwodzie wołgogradzkim. Odłamki dronów doprowadziły do pożaru rurociągu, został on jednak szybko ugaszony. Nie odnotowano ofiar - przekazały lokalne władze.

W sumie Rosjanie poinformowali o zestrzeleniu w nocy 310 ukraińskich bezzałogowców, które miały pojawić się nad obwodami biełgorodzkim, briańskim, kurskim, rostowskim, wołgogradzkim, saratowskim, orłowskim, tulskim, lipieckim, kałuskim, riazańskim, moskiewskim oraz Krymem.





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