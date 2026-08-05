Rosjanie zaatakowali Kijów. Wykorzystali pociski balistyczne

W skrócie Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku na Kijów z użyciem pocisków balistycznych.

W dwóch dzielnicach Kijowa doszło do pożarów w budynkach magazynowych i mieszkalnych, a obiekty zostały trafione odłamkami rakiet i pociskami.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że rakiety nadleciały co najmniej z dwóch kierunków, a w mieście było słychać eksplozje.

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Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku Rosjan na Kijów. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Dojść miało do wielu eksplozji. Z informacji miejscowych władz wynika, że agresor miał wykorzystać do uderzenia pociski balistyczne.

Rosyjski atak w Kijowie. Agresor użył pocisków balistycznych

W dwóch dzielnicach doszło do pożarów w budynkach magazynowych. Ogień wybuchł także w 20-piętrowym budynku mieszkalnym.

Kliczko przekazał, że jednostki obrony powietrznej podejmują działania mające na celu odparcie ataku. Z informacji przekazanych przez ukraińskie Siły Powietrzne wynika, że rosyjskie rakiety nadleciały co najmniej z dwóch kierunków.

W rejonie desniańskim odłamki jednej z rakiet spadły nieopodal budynku mieszkalnego. W rejonie obołońskim z kolei uderzony został obiekt biurowy.

Agencja Unian poinformowała, że od godz. 00:20 zarówno w Kijowie jak i regionie słychać było "co najmniej kilkadziesiąt potężnych eksplozji".

Źródło: Reuters, Unian



