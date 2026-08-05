Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosjanie zaatakowali Kijów. Wykorzystali pociski balistyczne

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

W nocy z wtorku na środę Rosjanie przypuścili atak na Kijów. Jak informują władze stolicy Ukrainy, do uderzeń wykorzystane zostały pociski balistyczne. Odnotowano co najmniej kilkadziesiąt eksplozji na terenie miasta. Pożar wybuchł m.in. w 20-piętrowym budynku mieszkalnym.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Pożar w Kijowie
Nocny atak na Kijów (zdj. ilustr.)Yevhen KotenkoAFP

W skrócie

  • Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku na Kijów z użyciem pocisków balistycznych.
  • W dwóch dzielnicach Kijowa doszło do pożarów w budynkach magazynowych i mieszkalnych, a obiekty zostały trafione odłamkami rakiet i pociskami.
  • Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że rakiety nadleciały co najmniej z dwóch kierunków, a w mieście było słychać eksplozje.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa oraz burmistrz stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformowali o nocnym ataku Rosjan na Kijów. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Dojść miało do wielu eksplozji. Z informacji miejscowych władz wynika, że agresor miał wykorzystać do uderzenia pociski balistyczne.

Zobacz również:

Dym nad rafinerią Gazpromu w Moskwie po ataku Ukrainy z czerwca
Wojna w Ukrainie

Zełenski dał im 40 dni. Służby podsumowały akcję, "ponad 100 ataków"

Marta Stępień
Marta Stępień

Rosyjski atak w Kijowie. Agresor użył pocisków balistycznych

W dwóch dzielnicach doszło do pożarów w budynkach magazynowych. Ogień wybuchł także w 20-piętrowym budynku mieszkalnym.

Kliczko przekazał, że jednostki obrony powietrznej podejmują działania mające na celu odparcie ataku. Z informacji przekazanych przez ukraińskie Siły Powietrzne wynika, że rosyjskie rakiety nadleciały co najmniej z dwóch kierunków.

W rejonie desniańskim odłamki jednej z rakiet spadły nieopodal budynku mieszkalnego. W rejonie obołońskim z kolei uderzony został obiekt biurowy.

Agencja Unian poinformowała, że od godz. 00:20 zarówno w Kijowie jak i regionie słychać było "co najmniej kilkadziesiąt potężnych eksplozji".

Źródło: Reuters, Unian

Zobacz również:

Rosja atakuje statki na Morzu Czarnym. Ukraina szuka alternatywnych szlaków transportu zboża
Wojna w Ukrainie

Rosja uderzyła w krytyczny punkt. Ukraina wskazuje, odczuje to świat

Maria Literacka
Maria Literacka


"Wydarzenia": Hulajnogą pod kombajn. Nie żyje 11-latekPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze