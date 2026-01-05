Rosjanie zaatakowali Kijów. Chwilowo zamknięto dwa lotniska w Polsce
W wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na jedną z kijowskich placówek medycznych zginął 30-letni mężczyzna, a trzy osoby zostały ranne. W związku z uderzeniem Moskwy dwa lotniska w Polsce chwilowo wstrzymały pracę. W nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowali także Ukraińcy, skutecznie uderzając w rosyjską fabrykę akumulatorów do dronów.
W skrócie
- W rosyjskim ataku na placówkę medyczną w Kijowie zginął 30-latek. Trzy osoby zostały ranne.
- Pożar został opanowany, a ranni trafili do szpitali, dwie osoby są w stanie ciężkim.
- Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczny atak na rosyjską fabrykę akumulatorów do dronów, nie odnotowano ofiar.
Do ataku na placówkę medyczną doszło w rejonie obołońskim, położonym w północnej części Kijowa. Według informacji przekazanych przez ukraińską służbę ratowniczą, uderzono na drugim piętrze czteropiętrowego budynku. Miał się tam znajdować oddział szpitalny.
Wojna w Ukrainie. Pożar po ataku Rosjan na szpital
Zginął przebywający na leczeniu szpitalnym 30-latek, ewakuowano 26 osób - wśród nich były trzy osoby ranne.
Pożar został już ugaszony. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko,16 spośród ewakuowanych osób zostało przewiezionych do szpitali. Dwie z trzech rannych osób są w stanie ciężkim. 42-latka została opatrzona na miejscu, a 77-latek i 97-latek są hospitalizowani.
Rosjanie atakowali także w innej części stolicy, w rejonie fastowskim. Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk, przekazał, że uszkodzonych zostało siedem prywatnych budynków mieszkalnych i jeden wielopiętrowy, garaże, dwa samochody, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.
Poinformował także o śmierci 74-latka w wyniku ataku wojsk Rosji w tym regionie. Ciało mężczyzny zostało znalezione podczas gaszenia pożaru w jego domu.
Chwilę po godz. 3 polskiego czasu, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze".
Komunikat o wznowieniu operacji został opublikowany pół godziny później.
Ukraina uderzyła w rosyjską fabrykę objętą sankcjami
W nocy doszło także do ataku ukraińskich sił zbrojnych na terytorium Rosji. Zaatakowana została fabryka akumulatorów do dronów JSC Energia, znajdująca się w strefie przemysłowej miasta Jelec (ok. 400 km na południe od Moskwy).
Spółka jest jednym z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku firma została objęta sankcjami Unii Europejskiej i USA.
"Strażacy zlokalizowali pożar w strefie przemysłowej Jelca po upadku drona UAV. Według wstępnych ustaleń nie ma ofiar śmiertelnych i rannych" - napisał na Telegramie gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow.
Ukraińska Prawda przekazała, powołując się na kanał Astra Telegram, że pożar w fabryce potwierdzili także naoczni świadkowie.
Źródła: Ukraińska Prawda, Unian