W skrócie W rosyjskim ataku na placówkę medyczną w Kijowie zginął 30-latek. Trzy osoby zostały ranne.

Pożar został opanowany, a ranni trafili do szpitali, dwie osoby są w stanie ciężkim.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczny atak na rosyjską fabrykę akumulatorów do dronów, nie odnotowano ofiar.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku na placówkę medyczną doszło w rejonie obołońskim, położonym w północnej części Kijowa. Według informacji przekazanych przez ukraińską służbę ratowniczą, uderzono na drugim piętrze czteropiętrowego budynku. Miał się tam znajdować oddział szpitalny.

Wojna w Ukrainie. Pożar po ataku Rosjan na szpital

Zginął przebywający na leczeniu szpitalnym 30-latek, ewakuowano 26 osób - wśród nich były trzy osoby ranne.

Pożar został już ugaszony. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko,16 spośród ewakuowanych osób zostało przewiezionych do szpitali. Dwie z trzech rannych osób są w stanie ciężkim. 42-latka została opatrzona na miejscu, a 77-latek i 97-latek są hospitalizowani.

Rosjanie atakowali także w innej części stolicy, w rejonie fastowskim. Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk, przekazał, że uszkodzonych zostało siedem prywatnych budynków mieszkalnych i jeden wielopiętrowy, garaże, dwa samochody, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

Poinformował także o śmierci 74-latka w wyniku ataku wojsk Rosji w tym regionie. Ciało mężczyzny zostało znalezione podczas gaszenia pożaru w jego domu.

Chwilę po godz. 3 polskiego czasu, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze".

Komunikat o wznowieniu operacji został opublikowany pół godziny później.

Ukraina uderzyła w rosyjską fabrykę objętą sankcjami

W nocy doszło także do ataku ukraińskich sił zbrojnych na terytorium Rosji. Zaatakowana została fabryka akumulatorów do dronów JSC Energia, znajdująca się w strefie przemysłowej miasta Jelec (ok. 400 km na południe od Moskwy).

Spółka jest jednym z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku firma została objęta sankcjami Unii Europejskiej i USA.

"Strażacy zlokalizowali pożar w strefie przemysłowej Jelca po upadku drona UAV. Według wstępnych ustaleń nie ma ofiar śmiertelnych i rannych" - napisał na Telegramie gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow.

Ukraińska Prawda przekazała, powołując się na kanał Astra Telegram, że pożar w fabryce potwierdzili także naoczni świadkowie.

Źródła: Ukraińska Prawda, Unian

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o ataku USA na Wenezuelę: Trump ma poważne kłopoty wewnętrzne, więc pokazał skuteczność Polsat News Polsat News