W skrócie Rosja poszerzyła tzw. szarą strefę w obwodzie donieckim, posuwając się naprzód w rejonie wsi Rusyn Jar oraz w pobliżu miasta Biłyćke.

Ukraińskie Siły Powietrzno-Szturmowe odzyskały z kolei kontrolę nad 800 kilometrami kwadratowymi terytorium w wyniku dwóch przeprowadzonych operacji ofensywnych.

Według ukraińskiego MSZ Rosja straciła od początku inwazji ponad 1,6 mln żołnierzy, nie realizując przy tym żadnego z założonych celów wojennych.

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Analitycy projektu DeepState, na który powołuje się agencja Unian, poinformowali, że Rosja posunęła się naprzód w rejonie wsi Rusyn Jar w kierunku konstantynowskim w obwodzie donieckim.

Żołnierze Kremla zaliczyli też postępy w pobliżu miasta Biłyćke - również w obwodzie donieckim. W ten sposób - jak podkreślili analitycy - Rosjanom udało się rozszerzyć tzw. szarą strefę, czyli terytorium, które nie w pełni kontrolowane przez wojska ukraińskie, lub siły rosyjskie.

Wojna w Ukrainie. Rosja poszerzyła "szarą strefę"

Wcześniej ekspert wojskowy Iwan Tymoczko ocenił, że rosyjskie wojska gromadzą siły i środki, które mają być gotowe do doprowadzenia do przełamań na froncie i uderzenia w grupy pancerne. Siłom Zbrojnym Ukrainy udało się jednak pokrzyżować plany przeciwników.

Tymoczko zaznaczył, że w ciągu ostatniego tygodnia, oprócz wzrostu liczby strat wśród rosyjskiego personelu, Ukrainie udało się też zniszczyć "większą ilość" wrogiego sprzętu. Chodzi przede wszystkim o bojowe pojazdy opancerzone, instalacje artyleryjskie i samochody.

Ponadto generał brygady ukraińskich Sił Powietrzno-Szturmowych Ołeh Apostol poinformował, że w wyniku dwóch operacji ofensywnych Ukraina odzyskała kontrolę nad 800 kilometrami kwadratowymi swojego terytorium.

Apostol wyjaśnił, że początkowe dane, dotyczące jednego z etapów operacji były wyższe, ale zostały skorygowane. Jak powiedział, przyczyną korekty była zmiana podejścia do ewidencjonowania terytoriów, na których toczyły się działania bojowe i odnotowywano obecność Rosjan.

Rosja ze stratami na froncie. Sybiha ujawnił dane: Nie osiągnęła żadnego z celów

Przypomnijmy, że według danych podanych przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy.

"Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy, a mimo to nie osiągnęła żadnego z celów swojej inwazji. Tylko w październiku straciła 54,4 tys. okupantów, podczas gdy Ukraina wyzwoliła więcej terytorium, niż Rosji udało się zająć" - napisał w niedzielę Andrij Sybiha na platformie X.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei na początku września, że w walkach po stronie Rosji zginęło ponad pół miliona osób, a łączna liczba poszkodowanych, w tym rannych, może sięgać 1,5 miliona.

Według danych rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat, wykradzionych przez białoruskich hakerów na przełomie października i listopada, w wojnie Rosji przeciw Ukrainie zginęło dotąd ponad 450 tys. rosyjskich żołnierzy. Dane te nie uwzględniają jednak żołnierzy zaginionych w akcji ani - według szacunków - 27 tys. zagranicznych bojowników zwerbowanych do rosyjskich sił zbrojnych.

Ministerstwo Obrony Rosji po raz ostatni podało oficjalną liczbę zabitych we wrześniu 2022 roku, informując o 5937 poległych. Od tego czasu Kreml sukcesywnie ogranicza możliwości weryfikacji tych doniesień i ściga osoby dokumentujące przypadki śmierci żołnierzy.

Źródło: Unian



