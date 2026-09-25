W skrócie Według rosyjskiej redakcji BBC trwa rozbudowa rezydencji Władimira Putina w Soczi w miejscu dawnego głównego budynku.

Prace są realizowane na mocy zamówienia państwowego FSO, a wykonawcą jest firma powiązana z bliskim współpracownikiem Putina.

Nowe budynki zajmują większą powierzchnię niż poprzednia rezydencja, a ich dachy są widoczne na zdjęciach satelitarnych.

W procesie budowy doszło do konfliktów i sądowych sporów między generalnym wykonawcą a podwykonawcami oraz do opóźnień niektórych prac.

Koszty poszczególnych kontraktów budowlanych wynosiły od 90 do 500 milionów rubli, przy czym najwyższa oferta przekraczała 22 miliony złotych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W miejscu, gdzie stał zburzony główny budynek rezydencji Władimira Putina w Soczi - Boczarow Ruczaj, dobiegają końca zakrojone na szeroką skalę prace budowlane - poinformowała rosyjska redakcja BBC.

Dziennikarze ustalili, że prace są prowadzone w ramach państwowego zamówienia Federalnej Służby Ochrony (FSO), a wykonawcą jest firma powiązana z bliskim przyjacielem rosyjskiego przywódcy.

Boczarow Ruczaj. Trwa przebudowa rezydencji Putina

W 2024 roku w oficjalnej rezydencji Putina w Soczi rozpoczęto rozbiórkę starych budynków. Do września 2025 roku w ich miejscu powstał już duży wykop, a na nowych zdjęciach satelitarnych widać już dachy nowych budynków. Z ustaleń wynika, że zajmują one znacznie większą powierzchnię niż dawna rezydencja.

W 2024 nie zburzono jednak całego kompleksu. Przy południowej granicy rezydencji zachował się budynek Boczarow Ruczaj-2, wzniesiony na potrzeby igrzysk olimpijskich w 2014 roku. Putin często przyjmuje tam gości, np. - szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaela Grossiego.

W trakcie wojny rosyjski przywódca znacznie rzadziej pojawia się w Soczi. Według obliczeń "Financial Times" przed inwazją Putin odwiedził to miasto 24 razy, w 2022 roku - 13 razy, a w latach 2024 i 2025 - zaledwie po dwa razy.

Soczi. Budowa rezydencji Putina objęta kontraktem obronnym

Budowa i przebudowa budynków oraz obiektów FSO na terenie posiadłości Putina odbywa się w ramach kontraktu państwowego o 25-cyfrowym numerze 232720290357200000000000. Dane o kontraktach obronnych - jak w tym wypadku - są poufne i nie są publikowane w zwykłych rejestrach zamówień publicznych.

Jak twierdzą dziennikarze, 25-cyfrowy identyfikator pozwala ustalić kilka istotnych szczegółów. Pierwsze cztery cyfry oznaczają lata zawarcia i wygaśnięcia kontraktu: 2023 i 2027. Oznacza to, że kontrakt został zawarty jeszcze przed wyburzeniem starej rezydencji.

Kolejne trzy cyfry - 202 - to kod FSO, czyli zamawiającego. Kolejna cyfra określa rodzaj zamówienia. W tym przypadku jest to 9 - "inne przypadki", co oznacza, że zamówienie nie dotyczy ani konkursu, ani aukcji, ani kilku innych procedur wyraźnie określonych w ustawie.

Cyfry 0357 to numer porządkowy umowy zamawiającego w bieżącym roku. Kolejna cyfra - 2 - oznacza cenę stałą.

W publikacji czytamy, że generalnym wykonawcą została zarejestrowana na okupowanym Krymie Transbudinvest. Z firmą związany ma być prawdopodobnie 47-letni deweloper Aleksiej Fomenko. Media zwracały na jego powiązania z przyjacielem Putina Arkadijem Rotenbergiem.

Wielka inwestycja w Rosji. Znaleźli ogłoszenia z ofertami pracy

Budowa rozpoczęła się w 2025 roku. Wówczas jedno z centrów leasingowych poinformowało, że przekazało "firmie budowlanej z Krymu" koparki na potrzeby "rekonstrukcji daczy Boczarow Ruczaj" - ustalili dziennikarze.

Generalny wykonawca zlecił znaczną część prac innym firmom, a już w pierwszych miesiącach budowy kilka takich umów zakończyło się konfliktami i pozwami sądowymi.

Według danych na początku 2025 roku terminów nie dotrzymał instytut projektowy z Sewastopola, a w pracach związanych ze wznoszeniem ścian "głównego budynku", zleconych firmie z Orenburga, wykryto uchybienia.

Z kolei firma Renmedia z okolic Moskwy nie dotrzymała terminu demontażu kanalizacji deszczowej i wodociągów podczas przebudowy kilku budynków: komendantury oraz pralni z "przybudówką na specjalną kuchnię".

W tym samym czasie za pośrednictwem mediów społecznościowych i serwisów z ofertami pracy rozpoczęto poszukiwania pracowników budowlanych. Dziennikarze znaleźli ogłoszenia o naborze pracowników do robót ziemnych, betoniarzy, murarzy i zbrojarzy. W niektórych ogłoszeniach bezpośrednio wymieniany był Boczarow Ruczaj, w innych natomiast powiązania z tą budową wynikały z zestawu warunków.

Do pracy szukali Rosjan, potem "zmniejszyli" wymagania. Chodzi o rezydencję Putina

Rosyjska redakcja BBC zauważyła, że początkowo wymagania wobec pracowników budowlanych odpowiadały statusowi inwestycji. Wiosną 2025 roku poszukiwano wyłącznie obywateli Rosji bez wyroków skazujących. Później pracodawcy byli gotowi zatrudniać również obywateliBiałorusi, Kazachstanu i Kirgistanu.

Jesienią 2025 roku budowa trwała w pełni, a w 2026 roku charakter ofert pracy uległ zmianie. Rozpoczęto poszukiwanie osób do prac wykończeniowych - montażu oświetlenia, armatury sanitarnej i drzwi.

Dziennikarzom nie udało się znaleźć projektu nowej rezydencji Putina w ogólnodostępnych źródłach. Na zdjęciach satelitarnych widać kilka dużych budynków w trakcie budowy, jednak na podstawie samych fotografii nie da się określić ich przeznaczenia ani liczby kondygnacji.

Nieznany jest również całkowity koszt inwestycji. Skalę można oszacować na podstawie ofert skierowanych do ekip budowlanych. W ogłoszeniach budżety poszczególnych kontraktów wynosiły: 500 mln, 400 mln, 250 mln, 150 mln i 90 mln rubli. Najdroższy wyniósł zatem ponad 22 mln złotych.



