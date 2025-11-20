W skrócie Rosja 23 razy użyła przeciwko Ukrainie pocisków manewrujących, które są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych.

Używanie tego typu broni łamie postanowienia traktatu INF, który zabraniał posiadania pocisków średniego zasięgu.

Dowody na łamanie traktatu przez Rosję przedstawił ukraiński dyplomata podczas spotkania OBWE.

O używaniu przez Rosję zakazanej na mocy traktatu INF (ang. Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces) broni poinformował sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu Ołeksandr Soroczyk podczas plenarnej sesji Forum Współpracy Bezpieczeństwa OBWE.

- Rosja rażąco łamie traktat INF opracowując i rozmieszczając zakazane systemy na długo przed jego formalnym wygaśnięciem. W ten sposób systematycznie łamie swoje zobowiązania - powiedział Soroczyk.

Dodał, że Ukrainie udało się zabezpieczyć dowody na używanie przez Rosjan pocisków manewrujących Nowator 9M729 - zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych, który jest wyraźnie zakazany przez traktat INF.

Wojna w Ukrainie. Rosja wystrzeliła 23 zakazane pociski

Stany Zjednoczone wycofały się z traktatu INF w 2019 roku, po tym jak przez lata zarzucali Rosjanom, że ci nie przestrzegają postanowień tego porozumienia. Rosyjskie władze cały czas temu zaprzeczały

Ukraiński dyplomata zauważył, że produkcja tego konkretnego pocisku, którego zasięg wynosi ponad 1200, była powodem, dla którego Donald Trump zdecydował o wycofaniu się USA z porozumienia.

- Rosja użyła rakiet Nowator przeciwko Ukrainie już 23 razy - poinformował.

Traktat INF to porozumienie zawarte przez Stany Zjednoczone i ZSRR w 1987 roku dotyczące całkowitej likwidacji odpalanych z lądu pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (od 500 do 5500 km).

Rosja wycofanie się z porozumienia ogłosiła dopiero w sierpniu 2025 roku, swoją decyzję argumentując rozmieszczeniem amerykańskich rakiet średniego i krótkiego zasięgu w Europie i regionie Azji i Pacyfiku.

Źródło: Ukrinform

