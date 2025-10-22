Rosjanie wysłali Shahedy na Kijów. Tragiczny bilans nocnych nalotów
Co najmniej dwie osoby zginęły w nocnym, zmasowanym ataku Rosjan na Kijów. W stolicy Ukrainy na nogi postawiono obronę przeciwlotniczą i służby ratunkowe, które musiały uporać się ze skutkami nalotu z użyciem dronów shahed. Niespokojnie było też w Zaporożu na południowym wschodzie kraju. Tam rannych zostało przynajmniej 13 osób.
W skrócie
- Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronami shahed na Kijów, powodując śmierć co najmniej dwóch osób i pożary w kilku dzielnicach miasta.
- W Zaporożu w południowo-wschodniej Ukrainie rannych zostało natomiast co najmniej 13 osób.
- Brytyjski wywiad potwierdza wzrost liczby zmasowanych ataków powietrznych na Ukrainę, których głównym celem jest ukraińska infrastruktura krytyczna przed sezonem grzewczym.
O zmasowanym ataku Shahedów na Kijów poinformował szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko. Według niego, w jednej z dzielnic miasta płonie wieżowiec.
"Pożar w wielopiętrowym budynku w rejonie dnieprzańskim. Wszystkie służby działają na miejscu, udało się uratować 10 osób. Dotychczas znaleziono jedno ciało" - przekazał z kolei mer miasta Witalij Kliczko. Później podano, że bilans ofiar wzrósł do dwóch osób.
Wojna na Ukrainie. Zmasowane ataki na Kijów i Zaporoże
Według relacji Kliczki, ogień pojawił się także w rejonie hołosijiwskim po tym, jak doszło w nim do eksplozji. W rejonie peczerskim natomiast gruz osypał się na podwórze, na którym stał budynek mieszkalny, w wyniku czego zapaliły się zaparkowane tam samochody.
"Skutki ataku widać też w rejonie darnyckim. W dwóch budynkach, w tym jednym mieszkalnym, wybuchły pożary" - podała kijowska administracja.
Oprócz ukraińskiej stolicy, Rosjanie zaciekle atakowali również Zaporoże. Szef tamtejszej Obwodowej Administracji Wojskowej (RMA) Iwan Fedorow początkowo donosił o pięciu rannych mieszkańcach.
"Wszyscy poszkodowani to kobiety. Najmłodsza ma 21 lat, najstarsza 62 lata. Odniosły rany od spadających odłamków, doszło też do zatrucia tlenkiem węgla" - informował.
Później Fedorow zaktualizował swój wpis, przekazując, że liczba rannych wzrosła do 13.
Rosjanie intensyfikują naloty. Głównym celem infrastruktura krytyczna
We wtorek brytyjski wywiad podał, że w ubiegłym miesiącu Rosjanie zorganizowali cztery zmasowane ataki na Ukrainę z użyciem bombowców strategicznych. Największy z nich miał miejsce 7 września, kiedy to użyto ponad 800 środków ataku powietrznego.
Zdaniem Brytyjczyków jednoczesne użycie rakiet i dronów ma na celu przeciążenie ukraińskiej obrony powietrznej. Priorytetowym celem Kremla wciąż ma być infrastruktura krytyczna Ukrainy, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się sezon grzewczy.
Źródło: AFP, Unian