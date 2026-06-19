W skrócie Po ataku dronów na Moskwę rosyjscy blogerzy krytykowali państwowe media za propagandę i ukrywanie informacji, wskazując, że wojna dotarła do głębi kraju.

Siły Ukrainy przeprowadziły nocny atak na Moskwę, powodując pożar rafinerii ropy, a rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 992 dronów i czterech rakiet.

Kremlowskie media minimalizowały skutki ukraińskich uderzeń, nie relacjonując wydarzeń lub ograniczając się do oficjalnych komunikatów.

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Siły Ukrainy uderzyły na Moskwę w nocy ze środy na czwartek, powodując m.in. pożar tamtejszej rafinerii ropy naftowej. Udało im się to drugi raz w ciągu dwóch dni - zauważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że zestrzelono łącznie 992 ukraińskie drony i cztery rakiety. W czwartek wstrzymany został ruch na głównych lotniskach regionu, a także na moskiewskiej obwodnicy.

Moskwa ostrzelana dronami. Rosjanie punktują Kreml

ISW przeanalizowało komentarze, jakie pojawiły się w rosyjskich mediach po niespokojnej nocy. Blogerzy wojenni wskazywali, że Ukraina zdołała zadać Rosji znaczne szkody mimo zaawansowanych systemów obrony powietrznej w Moskwie.

Jak zauważyli następni, wojna nie dotyka już tylko obrzeży, ale coraz częściej dotyczy miejsc w głębi kraju, w tym stolicy.

Jeden z blogerów skrytykował państwowe media za nierzetelne relacjonowanie i pomijanie informacji o skutkach ataku Ukrainy. Stwierdził, że dziennikarze są kontrolowani przez "osoby oderwane od zwykłych ludzi" i tworzą "fałszywą rzeczywistość".

Kolejny z krytyków zauważył, że Rosjanie mogą teraz "zobaczyć na własne oczy", że twierdzenia mediów państwowych, iż wszystko na wojnie z Ukrainą "idzie dobrze", nie pokrywają się z rzeczywistością.

Rosja. Jak media państwowe opisywały uderzenie na Moskwę?

Kontrolowane przez Kreml media w czwartek umniejszały skutki ukraińskich uderzeń - wynika z analizy ISW.

Niezależny rosyjski portal Meduza zauważył, że główne kanały telewizyjne - Pierwyj kanał i NTV - w ogóle nie relacjonowały tego, co działo się w Moskwie, a kanał Rossija 1 podawał jedynie krótkie oficjalne komunikaty.

Jeśli wspominano o stratach Rosji, robiono to w kontekście nagany wobec tych, którzy nagrywali ataki i nagłaśniali je w internecie.

Źródła: ISW, TSN





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