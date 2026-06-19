Rosjanie wyrwani z letargu, w tle atak Ukrainy. "Zobaczą na własne oczy"
Atak dronów na Moskwę wyrwał rosyjskich blogerów z letargu. Komentatorzy zarzucili państwowym mediom zatajanie kluczowych informacji. Wskazali również, że wojna nie toczy się już na przygranicznych obszarach Rosji, ale także w głębi kraju. "Rosjanie mogą teraz na własne oczy zobaczyć, że nie jest w porządku" - napisał jeden z nich.
W skrócie
- Po ataku dronów na Moskwę rosyjscy blogerzy krytykowali państwowe media za propagandę i ukrywanie informacji, wskazując, że wojna dotarła do głębi kraju.
- Siły Ukrainy przeprowadziły nocny atak na Moskwę, powodując pożar rafinerii ropy, a rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 992 dronów i czterech rakiet.
- Kremlowskie media minimalizowały skutki ukraińskich uderzeń, nie relacjonując wydarzeń lub ograniczając się do oficjalnych komunikatów.
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Siły Ukrainy uderzyły na Moskwę w nocy ze środy na czwartek, powodując m.in. pożar tamtejszej rafinerii ropy naftowej. Udało im się to drugi raz w ciągu dwóch dni - zauważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW).
Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że zestrzelono łącznie 992 ukraińskie drony i cztery rakiety. W czwartek wstrzymany został ruch na głównych lotniskach regionu, a także na moskiewskiej obwodnicy.
Moskwa ostrzelana dronami. Rosjanie punktują Kreml
ISW przeanalizowało komentarze, jakie pojawiły się w rosyjskich mediach po niespokojnej nocy. Blogerzy wojenni wskazywali, że Ukraina zdołała zadać Rosji znaczne szkody mimo zaawansowanych systemów obrony powietrznej w Moskwie.
Jak zauważyli następni, wojna nie dotyka już tylko obrzeży, ale coraz częściej dotyczy miejsc w głębi kraju, w tym stolicy.
Jeden z blogerów skrytykował państwowe media za nierzetelne relacjonowanie i pomijanie informacji o skutkach ataku Ukrainy. Stwierdził, że dziennikarze są kontrolowani przez "osoby oderwane od zwykłych ludzi" i tworzą "fałszywą rzeczywistość".
Kolejny z krytyków zauważył, że Rosjanie mogą teraz "zobaczyć na własne oczy", że twierdzenia mediów państwowych, iż wszystko na wojnie z Ukrainą "idzie dobrze", nie pokrywają się z rzeczywistością.
Rosja. Jak media państwowe opisywały uderzenie na Moskwę?
Kontrolowane przez Kreml media w czwartek umniejszały skutki ukraińskich uderzeń - wynika z analizy ISW.
Niezależny rosyjski portal Meduza zauważył, że główne kanały telewizyjne - Pierwyj kanał i NTV - w ogóle nie relacjonowały tego, co działo się w Moskwie, a kanał Rossija 1 podawał jedynie krótkie oficjalne komunikaty.
Jeśli wspominano o stratach Rosji, robiono to w kontekście nagany wobec tych, którzy nagrywali ataki i nagłaśniali je w internecie.
Źródła: ISW, TSN