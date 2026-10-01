Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosjanie wyprzedzili Ukraińców. Na froncie zapanował popłoch

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Wprowadzenie przez Rosję szybkich, odrzutowych dronów uderzeniowych postawiło ukraiński system obrony przeciwlotniczej przed najbardziej wymagającym zadaniem od początku wojny. Jak wynika z reportażu agencji AP, tradycyjne metody przechwytywania stają się niewystarczające, a wojsko i producenci broni śpieszą się z wdrażaniem nowej generacji bezzałogowców.

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Ukraiński żołnierz z karabinem obok dużego wielowirnikowego drona na tle pochmurnego nieba.
Problemy Ukraińców w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów odrzutowychDmytro Smolienko / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Wprowadzenie szybkich rosyjskich, odrzutowych dronów sprawiło, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zmaga się z największym dotychczas wyzwaniem.
  • Obrona powietrzna Ukrainy napotyka trudności z przechwytywaniem nowych dronów, co wymusza zwiększone użycie F-16 oraz skutkuje wyłączeniem części maszyn z operacji.
  • Produkcja i wdrażanie ukraińskich dronów odrzutowych napotyka przeszkody z dostępem do kluczowych komponentów, a jednostki improwizują, korzystając z systemów Walki Radioelektronicznej i AI do przechwytywania celów.
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Przez wiele miesięcy ukraińska obrona powietrzna skutecznie neutralizowała drony z rodziny Geran/Shahed za pomocą mobilnych grup strzeleckich wyposażonych w wielkokalibrowe karabiny maszynowe i reflektory. Pojawienie się napędu odrzutowego całkowicie zmieniło jednak zasadę walki.

Odrzutowe maszyny Rosjan osiągają prędkości rzędu kilkuset kilometrów na godzinę oraz poruszają się na wysokościach pięciu-sześciu tysięcy metrów. Dla broni maszynowej piechoty cel staje się niemal niemożliwy do trafienia.

Standardowe ukraińskie drony-przechwytywacze rozwijają zazwyczaj prędkość w granicach 300-400 km/h, co utrudnia sprawne dogonienie i zniszczenie odrzutowego celu.

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Oznacza to, że Ukraina zmuszona jest do zwiększenia użycia samolotów F-16. Te jednak wymagają intensywnej i kosztowej obsługi naziemnej. Część maszyn pozostaje wyłączona z operacji z powodu przeglądów i napraw po intensywnych lotach nocnych.

Wojna w Ukrainie. Walka z czasem i improwizacja jednostek

Inżynierowie i założyciele start-upów zbrojeniowych m.in. Ołeksij Babenko, szef firmy Vyriy Drones, podkreślają, że główną barierą w masowym wdrażaniu dronów odrzutowych, które będą przechwytywać rosyjski sprzęt, nie jest sam projekt, lecz dostęp do komponentów.

Kluczowe miniaturowe turbiny pozyskiwane są od producentów europejskich, których moce produkcyjne nie są w stanie zaspokoić masowego zapotrzebowania Kijowa. Nowe ukraińskie konstrukcje wymagają także specjalistycznych systemów chłodzenia, które zapobiegają awariom akumulatorów i elektroniki przy rozwijaniu maksymalnych prędkości pościgu.

Zdaniem analityka Tarasa Chmuta oraz przedstawicieli przemysłu, pełne przeskalowanie produkcji i przeszkolenie dostatecznej liczby operatorów zajmie od trzech do sześciu miesięcy.

Nie czekając na seryjne dostawy z fabryk, jednostki w terenie starają się improwizować. Służby wykorzystują systemy Walki Radioelektronicznej (WRE) połączone z algorytmami sztucznej inteligencji, aby zagłuszać sygnał nawigacyjny dronów wroga i celowo spychać je w tak zwane "korytarze przechwycenia", czyli ograniczone strefy nieba, gdzie dyżurują najszybsze ukraińskie zespoły pościgowe.

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