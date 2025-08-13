Rosjanie wykryli słabe punkty Ukrainy. Generał o "katastrofalnych skutkach"
Rosyjski wywiad wykrył słabe punkty ukraińskich obrońców, co doprowadziło do przełamania frontu w Donbasie - twierdzi generał Igor Romanenko. Wojskowy jest przekonany, że taki stan rzeczy jest wynikiem kilku błędów spowodowanych m.in. przez złe decyzje władz kraju.
Jak wynika z najnowszych informacji grupy analitycznej DeepState, rosyjskie jednostki prowadzą skuteczne działania szturmowe w Donbasie. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin Ukraińcy musieli wycofać się m.in. ze wsi Wilne, Kuczeriw Jar, Rubiżne, Wesełe i Hruźke.
Sytuacja stała się szczególnie niebezpieczna na linii pomiędzy Kramatorskiem a Pokrowskiem, dwoma kluczowymi miastami w regionie.
- Prędzej czy później musiało to nastąpić, ponieważ nasze wojsko nie dysponuje wystarczającymi zasobami i rezerwami do obrony. Problem nie jest nowy, ale grozi katastrofalnymi skutkami, jeśli istniejące problemy nie zostaną rozwiązane - twierdzi generał Igor Romanenko w rozmowie z portalem TSN.ua.
Wojna w Ukrainie. Generał o poważnych problemach w ukraińskiej armii
Zdaniem emerytowanego wojskowego obecna, trudna sytuacja w Donbasie, to wynik trzech podstawowych problemów, które występują w ukraińskich siłach zbrojnych.
Jednym z nich jest brak "pełnej i sprawiedliwej mobilizacji". Według wojskowego władze powinny angażować w obronę kraju także osoby w wieku 18-25 lat. Mogą być one delegowane m.in. do pracy w fabrykach wojskowych.
Kolejną kwestią jest zaopatrzenie, które nie dociera do jednostek broniących się na najtrudniejszych odcinkach.
Trzecim problemem armii, zdaniem Romanenki, jest korupcja. - Wszystkie naruszenia związane z korupcją powinny być rozpatrywane przez sądy, a osoby odpowiedzialne powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności - przekonuje wojskowy, wspominając o dziesiątkach przypadków takich przestępstw w strukturach wojskowych, a także resorcie obrony.