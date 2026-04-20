W skrócie Rosjanie przejęli kontrolę nad niemal całym Myrnogradem w obwodzie donieckim.

Siły zbrojne Ukrainy utrzymują pozycje jedynie na północnych obrzeżach miasta i rozważają wycofanie się ze względu na "bezcelowość" dalszej walki.

Rosyjska armia rozpoczęła umacnianie pozycji w mieście, rozmieszczając artylerię oraz stanowiska dla operatorów dronów.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez "Ukraińską Prawdę" Rosjanie przejęli już kontrolę nad niemal całym Myrnogradem. Kremlowska armia miała rozpocząć operację umocnienia miasta, rozmieszczając w nim artylerię oraz stanowiska dla operatorów dronów.

Siły zbrojne Ukrainy utrzymują pozycje jedynie na północnych obrzeżach Myrnogradu, a wojskowi, z którymi rozmawiało medium, mają poważne wątpliwości, czy dalsza walka o kontrolę nad tym obszarem ma sens.

Wojna w Ukrainie. Rosja przejęła kontrolę nad Myrnogradem

- Wróg swobodnie porusza się po mieście, nie tylko na południu, ale także w centrum i na północy. Rozmieścił infrastrukturę dla swoich pilotów (...), gromadzi artylerię - wymienia rozmówca ukraińskiego portalu, dodając, iż pojawiają się także stanowiska dowodzenia oraz środki łączności i walki elektronicznej.

- Nie jesteśmy już w stanie prowadzić dalszych działań przeciwko wrogowi na południu miasta - zaznaczył.

Do podobnych wniosków doszło także ukraińskie Ministerstwo Obrony, które przyznaje, że dalsza walka w tym regionie jest "bezcelowa", a żołnierzy należy ostatecznie wycofać.

Do podobnych wniosków, jak przypomina agencja Unian, wcześniej doszli analitycy DeepState. W zeszłym tygodniu alarmowali, że Rosja zyskała możliwość gromadzenia piechoty i sprzętu na południe od Myrnogradu, gdzie nie są w stanie dotrzeć ukraińskie drony.

Źródła: Ukraińska Prawda, Unian

