W skrócie 1. Korpus Azowski poinformował o przejęciu kontroli nad rosyjskimi szlakami logistycznymi wokół Doniecka dzięki użyciu dronów.

Dowództwo armii ukraińskiej odnotowuje nasilone działania ofensywne Rosji na niemal całej linii frontu.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że w ciągu ostatniej doby Rosja straciła około 1000 żołnierzy oraz ponad 100 systemów artyleryjskich.

Ukraińskie siły informują o rosnącej skuteczności działań prowadzonych z użyciem dronów w rejonie Doniecka.

Według 1. Korpusu Azowskiego Gwardii Narodowej Ukrainy, rosyjskie szlaki logistyczne w tym obszarze znalazły się pod pełną kontrolą ukraińskich operatorów bezzałogowców.

Donieck. Ukraina ogłasza kontrolę nad logistyką Rosji

1. Korpus Azowski przekazał, że jego jednostki zdołały przejąć kontrolę nad wszystkimi kluczowymi trasami logistycznymi wykorzystywanymi przez wojska rosyjskie w pobliżu okupowanego Doniecka. Jak podkreślono, kluczową rolę w tych działaniach odgrywają drony, które monitorują i atakują cele w głębi strefy operacyjnej przeciwnika.

"Piloci bezzałogowych statków powietrznych ścigają rosyjską logistykę w głębokiej strefie operacyjnej. Drony kontrolują wszystkie szlaki logistyczne wokół Doniecka" - przekazano w komunikacie.

Według ukraińskiego wojska, działania prowadzone są wzdłuż tras w rejonach Zuhresu, Andrijiwki, Starobeszewa, Gorliwki, Lisiczańska oraz na obwodnicy Doniecka.

Zmiana sytuacji na froncie. "Cele będą niszczone"

Ukraińscy wojskowi nie ukrywają, że obecna sytuacja znacząco zmieniła warunki operacyjne dla sił rosyjskich. Jeszcze niedawno okupanci mieli czuć się w tych rejonach stosunkowo bezpiecznie.

"Teraz wszystkie cele wojskowe poruszające się po drogach wokół Doniecka zostaną zniszczone" - podkreślono w komunikacie Korpusu Azowskiego.

Tego typu deklaracje wpisują się w szerszą strategię Ukrainy, polegającą na systematycznym zakłócaniu łańcuchów dostaw przeciwnika i ograniczaniu jego zdolności ofensywnych poprzez uderzenia w logistykę.

Intensyfikacja walk na całej linii frontu. Zmiana dynamiki walki

Równolegle głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandr Syrski, poinformował 15 kwietnia o wyraźnym nasileniu rosyjskich działań ofensywnych. Według niego, wojska rosyjskie zwiększyły aktywność niemal na całym, liczącym około 1200 kilometrów odcinku frontu.

Zmiana dynamiki walk ma być związana m.in. z poprawą warunków pogodowych, które sprzyjają prowadzeniu operacji zaczepnych. Ukraińskie siły - jak zaznaczono - prowadzą w tej sytuacji aktywną obronę, starając się jednocześnie utrzymać inicjatywę w wybranych sektorach.

Wojna w Ukrainie. Duże straty po stronie rosyjskiej

Z najnowszych danych opublikowanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że w ciągu ostatniej doby Rosja straciła około 1000 żołnierzy. Znaczące są również straty sprzętowe - tylko w tym czasie zniszczonych miało zostać ponad 100 systemów artyleryjskich.

Łączne straty rosyjskie od początku pełnoskalowej inwazji, czyli od 24 lutego 2022 roku, mają sięgać około 1 316 070 żołnierzy. Według ukraińskich danych obejmują one także m.in. 11 870 czołgów, ponad 24 tys. pojazdów opancerzonych oraz ponad 40 tys. systemów artyleryjskich.

W zestawieniu zwraca uwagę także ogromna liczba zniszczonych bezzałogowych statków powietrznych - ponad 243 tysiące - co pokazuje skalę wykorzystania tej technologii po obu stronach konfliktu.

Źródło: Ukraińska Pravda

