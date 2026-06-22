W skrócie Ukraina prowadzi operacje mające na celu uniemożliwienie Rosji transportu paliwa przez cieśninę Kerczeńską.

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie przeprowadziły ataki dronów na rosyjską infrastrukturę logistyczną, naftową i obronę powietrzną na Krymie oraz w Kraju Krasnodarskim.

Ukraińskie uderzenia doprowadziły do zakłóceń w dostawach energii, wstrzymania sprzedaży paliwa oraz problemów z transportem na okupowanym Krymie.

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W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraina przeprowadziła serię ataków dronów na rosyjską logistykę, infrastrukturę naftową i systemy obrony powietrznej na okupowanym Krymie i w Kraju Krasnodarskim - czytamy w analizie amerykańskiego think tanku.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podaje, że celem nocnych nalotów był m.in. port Kaukaz w Kraju Krasnodarskim na północny wschód od mostu Krymskiego. Strona ukraińska informowała, że Rosja korzysta z tamtejszego składu ropy naftowej do zaopatrywania w paliwo okupowanego Krymu i południowej Ukrainy.

Ukraina nasiliła ataki na Krymie. Celem m.in. obiekty naftowe

Siły ukraińskie uderzyły też w okupowanym Kerczu, który służy Rosji do przeładunku oleju opałowego, skroplonego gazu i innych produktów naftowych. Zaatakowany terminal znajduje się niecały kilometr od mostu Krymskiego. Rosja wykorzystuje ten obiekt do tankowania rosyjskiego promu kursującego między Krymem a portem Kaukaz.

Ukraińskie ataki wymierzone były także w rosyjską obronę powietrzną, w tym kompleks S-400 oraz systemy Pancyr zlokalizowane na moście nad cieśniną Kerczeńską. W pobliżu miejscowości Kurortne, na północny zachód od Kerczu, na wybrzeżu Morza Azowskiego, uderzono w system radarowy Kasta-2E2 oraz system radarowy Nebo-U w pobliżu Kerczu. Drony uderzyły także w rosyjskie promy na północny wschód od portu Kaukaz.

Rosyjski gubernator okupowanego Krymu Siergiej Aksionow przyznał, że siły ukraińskie przeprowadziły ataki na półwyspie, ale nie sprecyzował, w co były wymierzone.

Fatalna sytuacja na Krymie. Brakuje paliwa, przerwy w dostawie prądu, nie kursują promy

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę naftową i transportową już zakłócają rosyjską logistykę, powodują trudności w dostawach energii i pogłębiają niedobory paliwa na okupowanym Krymie" - opisuje ISW.

Aksionow podawał, że wszystkie stacje benzynowe na Krymie wstrzymały sprzedaż paliwa podmiotom niepaństwowym, nie podał jednak żadnych powodów tej decyzji. Podobnie rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Rozwożajew ogłosił działania w celu oszczędzania paliwa w odpowiedzi na bliżej nieokreślone "ostatnie wydarzenia" na Krymie.

Dodatkowo decyzją Rozwożajewa w Sewastopolu w poniedziałek i we wtorek nie można zakupić paliwa na stacjach, skrócone zostały godziny pracy transportu publicznego i dużych sklepów detalicznych, zawieszono kursowanie promów i odwołano wszystkie imprezy plenerowe.

Rosyjskie władze zarządziły, że transport towarowy zamiast promami przez cieśninę Kerczeńską odbywać się będzie autostradą M-14 (którą rosyjscy urzędnicy oznaczają R-280) przez okupowane Mariupol, Melitopol i Symferopol.

W wielu miejscach na Krymie w tym w miastach Armiańsk, Ałuszta, Symferopol, Sewastopol i Dżankoj odnotowano przerwy w dostawie prądu.

Ukraina o działaniach na Krymie. "Osłabienie potencjału militarnego Rosji"

"Ataki w cieśninie Kerczeńskiej stanowią część systematycznej kampanii Ukrainy mającej na celu uniemożliwienie siłom rosyjskim korzystania z głównych lądowych linii komunikacyjnych prowadzących na Krym przez okupowaną południową Ukrainę" - czytamy w analizie ISW.

Dowódca ukraińskich sił bezzałogowych major Robert "Magyar" Browdi sugerował, że siły ukraińskie próbują osłabić zdolność Kremla do ponownego wykorzystania Krymu jako bazy wypadowej do operacji ofensywnych poprzez niszczenie rosyjskich systemów obrony powietrznej, ograniczenie obecności Floty Czarnomorskiej na półwyspie oraz osłabianie rosyjskiej logistyki, węzłów transportowych i zasobów energetycznych w regionie.

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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zauważyła, że ukraińskie akcje, takie jak ataki w cieśninie Kerczeńskiej, są niezbędne do osłabienia potencjału militarnego Rosji.

ISW przypomina, że Rosja ma dwa główne szlaki prowadzące na Krym - "most lądowy" biegnący przez okupowane obwody doniecki, zaporoski i chersoński oraz most biegnący przez cieśninę Kerczeńską i pływające po niej promy.





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