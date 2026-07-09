W skrócie Mieszkańcy obwodu biełgorodzkiego wyrażają niezadowolenie z reakcji władz na ataki z Ukrainy, podkreślając trudne warunki życia i brak pomocy.

W regionie odnotowano powtarzające się braki w dostawie prądu i wody po uderzeniach dronów w infrastrukturę energetyczną i lotnisko.

Ataki przeprowadzone przez Ukrainę spowodowały znaczne uszkodzenia, a lokalna administracja potwierdziła zmasowany atak rakietowy i wynikające z niego przerwy w dostawach mediów.

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Rosyjski obwód biełgorodzki, graniczący z Ukrainą, od początku wojny w lutym 2022 roku stał się obiektem działań odwetowych Kijowa. Jednak w ostatnim czasie, w związku ze zmianą taktyki ukraińskiego dowództwa, konsekwencje wypowiedzenia przez Kreml wojny ponosi lokalna społeczność.

Tylko w ostatnim tygodniu Kijów przeprowadził na obwód biełgorodzki potężny atak przy użyciu dronów. Te uderzyły m.in. w obiekty energetyczne oraz lotnisko.

Wojna w Ukrainie. Mieszkańcy Biełgorodu mają dość

Media donoszą o coraz częstszych głosach sprzeciwu wobec działań Rosji oraz pojawiającej się fali niezadowlenia z poowdu opieszałości i bezradności władz regionalnych.

"The Moscow Times" donosi o brakach w dostawie wody oraz prądu, które dręczą nie tylko mieszkańców Biełgorodu, ale także wielu innych miejscowości na obszarze obwodu.

"Nikt nas ani naszych próśb nie wysłucha… Każdego dnia żyjemy w piekle" - brzmi cytowany przed media wpis jednej z mieszkanek rosyjskiego regionu.

"Dlaczego ludzie są tak traktowani? Już drugi dzień nie mamy ciepłej i zimnej wody" - czytamy w kolejnym wpisie.

Biełgorod bez prądu i wody. Rośnie niezadowolenie Rosjan

Media zauważają, że gorzkie słowa mieszkańców obwodu biełgorodzkiego coraz częściej padają bezpośrednio w kierunku p.o. gubernatora Aleksandra Szuwajewa, który zajął miejsce Wiaczesława Gładkowa - cieszącego się popularnością lokalnej społeczności.

"Szanowny, pełniący obowiązki gubernatora, jak ludzie mogą żyć w takich warunkach?" - pyta, cytowana przez "The Mocow Times" Rosjanka.

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W dalszej części wpisu dodaje: "Dlaczego zgodził się pan przyjechać do naszego regionu jako jego przywódca? Tylko po to, żeby nam powiedzieć, ile pocisków i dronów trafiło w nas lub przeleciało nad naszym regionem? Sami to widzimy".

Ukraina atakuje dronami. Znaczne zniszczenia w Biełgorodzie

W ostatnich dniach informowaliśmy o potężnym uderzeniu Ukrainy w głąb terytorium Rosji. Kijów wysłał w stronę Moskwy ponad 400 dronów. Część z nich uderzyła także w obwodzie biełgorodzkim.

Według informacji przekazanych przez agencję Unian, jeden z bezzałogowców uderzył w należący do Gazpromu biełgorodzki dział produkcji liniowej głównych gazociągów. Kolejny dron miał eksplodować na terenie lotniska.

Informcje o ataku potwierdził Aleksandr Szuwajew. "Biełgorod i rejon biełgorodzki zostały wczoraj wieczorem zaatakowane przez zmasowany atak rakietowy Sił Zbrojnych Ukrainy. (...) Infrastruktura energetyczna ponownie została uszkodzona, powodując przerwy w dostawie prądu i wody".





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