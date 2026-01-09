W skrócie Rosja potwierdziła użycie hipersonicznego pocisku Oresznik podczas zmasowanego ataku na Ukrainę.

Ukraina zaprzecza rosyjskim oskarżeniom dotyczącym ataku na posiadłość Putina, twierdząc, że Moskwa nie potrzebuje prawdziwych powodów do agresji.

Atak miał miejsce w pobliżu granic UE i NATO, a ukraińskie władze alarmują, że stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.

Rosyjska armia potwierdziła, że w zmasowanym ataku na Ukrainę, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek, wykorzystano hipersoniczny pocisk Oresznik.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony była to odpowiedź na rzekomy atak ukraińskich dronów na posiadłość Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim, do którego miało dojść w grudniu.

Kijów zaprzecza, by przeprowadził próbę ataku na posiadłość rosyjskiego prezydenta. "To absurd, że Rosja próbuje usprawiedliwić to uderzenie kłamstwem o ataku na rezydencję Putina, który nigdy nie miał miejsca. To kolejny dowód na to, że Moskwa nie potrzebuje żadnych prawdziwych powodów do terroru i wojny" - skomentował nocne uderzenie wroga minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Według Sybihy "taki atak w pobliżu granic Unii Europejskiej i NATO stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa na kontynencie europejskim i jest testem dla społeczności transatlantyckiej".

"Putin używa pocisków balistycznych średniego zasięgu przy granicach UE i NATO w odpowiedzi na własne halucynacje - to naprawdę zagrożenie globalne i wymaga globalnej odpowiedzi" - napisał szef MSZ Ukrainy. Przekazał również, że Kijów poinformował USA i partnerów europejskich o szczegółach nocnego ataku.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Szkody w Kijowie, Krzywym Rogu i obwodzie lwowskim

W nocy z czwartku na piątek doszło do ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej Kijów i Waszyngton ostrzegały, że w najbliższym czasie może dojść do zmasowanego uderzenia.

Amerykańska ambasada w Kijowie wydała specjalny alert bezpieczeństwa, w którym informowała o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym".

Atak wymierzony był m.in. w Kijów oraz obwód lwowski. W stolicy zginęły co najmniej cztery osoby, a 19 zostało rannych. Z kolei w Krzywym Rogu na skutek rosyjskich uderzeń zginęła 77-letnia kobieta. 23 osoby zostały ranne.

