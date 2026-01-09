Rosjanie użyli potężnej broni przy granicy NATO. Ukraina alarmuje
Rosja w nocy z czwartku na piątek uderzyła w Ukrainę pociskiem hipersonicznym Oresznik - przekazał rosyjski resort obrony. Wcześniej Ukraińcy informowali, że Rosjanie najprawdopodobniej wykorzystali Oresznika do ataku na obwód lwowski. "Taki atak w pobliżu granic Unii Europejskiej i NATO stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa na kontynencie europejskim" - ostrzega szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.
W skrócie
- Rosja potwierdziła użycie hipersonicznego pocisku Oresznik podczas zmasowanego ataku na Ukrainę.
- Ukraina zaprzecza rosyjskim oskarżeniom dotyczącym ataku na posiadłość Putina, twierdząc, że Moskwa nie potrzebuje prawdziwych powodów do agresji.
- Atak miał miejsce w pobliżu granic UE i NATO, a ukraińskie władze alarmują, że stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rosyjska armia potwierdziła, że w zmasowanym ataku na Ukrainę, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek, wykorzystano hipersoniczny pocisk Oresznik.
Według rosyjskiego ministerstwa obrony była to odpowiedź na rzekomy atak ukraińskich dronów na posiadłość Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim, do którego miało dojść w grudniu.
Kijów zaprzecza, by przeprowadził próbę ataku na posiadłość rosyjskiego prezydenta. "To absurd, że Rosja próbuje usprawiedliwić to uderzenie kłamstwem o ataku na rezydencję Putina, który nigdy nie miał miejsca. To kolejny dowód na to, że Moskwa nie potrzebuje żadnych prawdziwych powodów do terroru i wojny" - skomentował nocne uderzenie wroga minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
Rosja uderzyła Oresznikiem w Ukrainę. "Ogromne zagrożenie dla Europy"
Według Sybihy "taki atak w pobliżu granic Unii Europejskiej i NATO stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa na kontynencie europejskim i jest testem dla społeczności transatlantyckiej".
"Putin używa pocisków balistycznych średniego zasięgu przy granicach UE i NATO w odpowiedzi na własne halucynacje - to naprawdę zagrożenie globalne i wymaga globalnej odpowiedzi" - napisał szef MSZ Ukrainy. Przekazał również, że Kijów poinformował USA i partnerów europejskich o szczegółach nocnego ataku.
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Szkody w Kijowie, Krzywym Rogu i obwodzie lwowskim
W nocy z czwartku na piątek doszło do ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej Kijów i Waszyngton ostrzegały, że w najbliższym czasie może dojść do zmasowanego uderzenia.
Amerykańska ambasada w Kijowie wydała specjalny alert bezpieczeństwa, w którym informowała o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym".
Atak wymierzony był m.in. w Kijów oraz obwód lwowski. W stolicy zginęły co najmniej cztery osoby, a 19 zostało rannych. Z kolei w Krzywym Rogu na skutek rosyjskich uderzeń zginęła 77-letnia kobieta. 23 osoby zostały ranne.
Źródło: Reuters