W skrócie Wojskowe lotnictwo operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowały o uruchomieniu odpowiednich procedur i gotowości systemów obrony powietrznej.

W dniu zdarzenia wydano dwa alerty RCB, z których pierwszy został odwołany po dwóch godzinach.

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Jak zapewnia RCB, sytuacja jest monitorowana, a myśliwce patrolują polską przestrzeń powietrzną, by zabezpieczyć ją przed potencjalnym naruszeniem.

Komunikat w sprawie wydało też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy.

Rosyjski atak w Ukrainie. Wydano alert RCB, jest komunikat DORSZ

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - napisano w komunikacie DORSZ.

Podkreślono, że podjęte działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, "zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

W oświadczeniu czytamy, że DORSZ monitoruje sytuację, a podległe mu siły i środki "pozostają w gotowości do reakcji".

Wrogie działania Rosjan. Drugi alert w ciągu jednego dnia

Alert RCB jest już drugim wydanym dziś przez instytucję. Pierwszy nadesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego ok. godz. 9. Po dwóch godzinach alert odwołano.

"Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - informowało wówczas DORSZ.

Jak podkreślono, nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.



