W skrócie Most Północny w Kijowie został zaatakowany drugi raz w ciągu dwóch dni. Od czwartku Rosja nasila uderzenia na ukraińską infrastrukturę drogową.

W wyniku uderzenia dronu na Moście Północnym ranne zostały dwie osoby. Ponadto w obwodzie kijowskim uszkodzono magistralę ciepłowniczą, co spowodowało brak dostępu do ciepłej wody dla części mieszkańców.

Wołodymyr Zełenski skomentował ataki na mosty, odnosząc się do nasilającej się ofensywy oraz działań dotyczących ataków na infrastrukturę i centra danych.

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Dron uderzył rano w jezdnię na Moście Północnym w stolicy Ukrainy. Ranne zostały dwie osoby. "Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala, drugiemu udzielono pomocy na miejscu" - poinformował w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko.

Na skutek rosyjskiego uderzenia w obwód kijowski uszkodzeniu uległa również magistrala ciepłownicza. Część mieszkańców rejonu desniańskiego przez jakiś czas nie będzie miała dostępu do ciepłej wody.

Eksplozja na Moście Północnym w Kijowie. Drugi dzień z rzędu

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające atak na most. Widać na nim, jak za jadącym samochodem nagle buchają płomienie.

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Bezpośrednio po uderzeniu most był tymczasowo wyłączony z użytku, jednak po kilku godzinach wznowiono ruch. Kijowska Miejska Administracja Państwowa ogłosiła, że do kursowania wróciły także autobusy komunikacji miejskiej, choć może dochodzić do opóźnień.

Most Północny został zaatakowany po raz drugi w ciągu dwóch dni. W sobotę wskutek uderzenia ranne zostały także dwie osoby - podała agencja Ukrinform.

Wcześniej Rosja przeprowadziła co najmniej pięć nalotów na Most Południowy. Wzmożona ofensywa na ukraińską infrastrukturę drogową rozpoczęła się w miniony czwartek.

Ukraina. Zełenski skomentował ataki na mosty

"Rosjanie eskalują. Nie jestem zaskoczony nienawiścią Rosji do Ukrainy, ale jestem zaskoczony tym podejściem" - napisał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na platformie X po konferencji z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Kijowie.

"Teraz atakują mosty. Czy naprawdę sądzą, że nie odpowiemy? Atakują centra danych. Wszystko to wpływa na ludzi. Z pewnością nie jest to jakiś rodzaj infrastruktury wojskowej. Jak mogą atakować centra danych, łączność komórkową? Czy Putin nie zdaje sobie sprawy z tego, że z łączności komórkowej korzysta się nie tylko w Kijowie, w Ukrainie? Korzysta się z niej również w Moskwie" - powiedział.

W wywiadzie opublikowanym w piątek przez "Financial Times" Zełenski stwierdził, że rosyjskie ataki są konsekwencją rozkazu, który Władimir Putin miał wydać we wrześniu. Według danych wywiadowczych ujawnionych przez prezydenta Ukrainy rosyjski przywódca miał wówczas powiedzieć, że w atakach na Ukrainę "od teraz nie ma już żadnych reguł".

Źródła: Ukrinform, "Financial Times"



