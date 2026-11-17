W skrócie Rosyjskie siły przeprowadziły nocny atak balistyczny na Kijów, uszkadzając infrastrukturę krytyczną, co doprowadziło do przerw w dostawach wody i ciepła w ukraińskiej stolicy.

W wyniku rosyjskich uderzeń rakietowych na Smiłę ranne zostały trzy osoby, a ataki objęły również obiekty przemysłowe w Zaporożu oraz infrastrukturę krytyczną w Charkowie.

Ukraińskie siły przeprowadziły odwetowy atak na Most Krymski, w wyniku którego zawalił się fragment przeprawy, a rosyjskie władze okupacyjne wstrzymały na nim ruch.

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Ukraińskie media oraz kanały informacyjne donoszą, że w wyniku ich kolejnego już uderzenia w Most Krymski, runął fragment przeprawy. Jak czytamy, zawalił się jeden z łuków. Okoliczni mieszkańcy informowali, że słyszeli eksplozje i syreny alarmowe. W sieci widać zdjęcia i nagrania przedstawiające zniszczenia.

Mianowany przez Moskwę szef władz okupacyjnych na Krymie Siergiej Aksionow potwierdził, że doszło do uderzenia w przeprawę. Ogłosił także zawieszenie ruchu na moście. Zaledwie dzień wcześniej Ukraińcy również zaatakowali Most Krymski - wówczas donoszono o poważnym uszkodzeniu i wychyleniu się łuku.

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Uderzenie Kijowa na przeprawę to również odpowiedź na rosyjskie ataki, o których informacje zaczęły spływać późnym wieczorem w poniedziałek. Pierwszy o trafieniach w Most Północny oraz Most Południowy w Kijowie poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Jak podał w komunikacie na Telegramie, aktywowano obronę powietrzną.

"Kijów pod atakiem balistycznym. Pozostańcie w schronach" - alarmował Kliczko. Przed północą przekazał, że w wyniku ataków w stolicy Ukrainy uszkodzone zostały systemy infrastruktury krytycznej. "W niektórych rejonach występują przerwy w dostawach wody i ciepła" - sprecyzował.

Kijów, Zaporoże, Charków. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

Mychajło Semikin, pełniący obowiązki szefa Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował, że w nocy zaatakowano również Zaporoże. Celem uderzenia był zakład przemysłowy.

Podobne komunikaty wydali mer Charkowa Ihor Terechow oraz Ihor Taburets, gubernator obwodu czerkaskiego. Zaatakowane miały zostać jedna z charkowskich dzielnic oraz nieokreślone obiekty w mieście Smiła.

"W środku nocy Rosja uderzyła w Smiłę rakietami balistycznymi. Obecnie wyjaśniamy, jak wpłynęło to na infrastrukturę. Według wstępnych informacji trzy osoby zostały ranne" - napisał w mediach społecznościowych Ihor Taburets.

Wojna w Ukrainie. Metro w stolicy z problemami po uderzeniach

We wtorek przed godz. 1 czasu lokalnego Siły Powietrzne Ukrainy odwołały alarm o zagrożeniu atakiem balistycznym. Nad ranem konsekwencje uderzeń były jednak nadal widoczne.

Wstrzymany został ruch jednej z linii metra w Kijowie. Jak powiadomiła na Telegramie Administracja Kijowska, wskutek ostrzału stolicy Ukrainy uszkodzona została naziemna infrastruktura kolejowa. Jednocześnie władze przypomniały, że "w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego wszystkie podziemne stacje metra pełnią funkcję schronów".

Źródła: Unian, Reuters, Ukrinform



